Denise Rifai, după ședința CNA: "Voi lupta până la capăt". Mesaj pentru Mircea Badea

Denise Rifai a reacționat după ședința Consiliului Național al Audiovizualului, în care jurnalista Realitatea TV a rugat forul să ia atitudine după ce Mircea Badea a catalogat-o drept "jidadistă".

"Multumesc tuturor colegilor din presa pentru mesajele de sustinere !!!!

Cat despre sedinta de la CNA, cum sa va spun... A fost exact imaginea pe care o vedem dealtfel si la televizor. E Aceasta Romanie inca in ghearele unor baieti care si au propus sa radieze legile penale doar ca sa si faca ei loc si sa poata abuza si devaliza si conduce statul roman in acelasi timp. Si e greu ca legea sa mai fie respectata in institutiile controlate in mod clar de aceiasi, care au capturat Romania doar ca sa modifice legislatia in sensul lor.

Dar ce nu inteleg oamenii astia e ca Romania nu mai accepta tipul asta de abuz, ca Romania nu mai e a lor si ca nu mai pot, cu legea in fata, sa refuze sa o aplice doar ca sa i protejeze pe unii sau pe altii.

Dar e doar o chestiune de timp. Vor fi alegeri. Chiar si peste un an, sau peste zece, dar vor fi Alegeri. Si vom trai ziua, cat de curand, in care lucrurile se vor schimba in Romania. Pentru ca Romania nu mai e doar a unor baieti cu muschi sintetici care cred ca o impart pe felii, seara, la masa de poker.

Cat despre mine. Dincolo ca va multumesc din toata inima pentru sprijin, va promit ca in numele legii si pentru respectarea ei, o sa ma lupt si o sa ma lupt pana la capat!

Si o sa castig ! Si mai apoi o sa i trimit un buchet cu trandafiri lui #mirciulicafaptamica; Asa gagica fain, mai rar!", a scris Denise Rifai.