Denise Rifai a răbufnit: "Jos ipocrizia!"

Denise Rifai, moderatoarea emisiunii "Legile Puterii" de la Realitatea TV, a scris o postare-manifest despre pensiile speciale și despre atitudinea USR.

Redăm mai jos postarea de pe Facebook-ul lui Denise Rifai:

"Asta da semnal politic !!!!! Deci, va dati seama, USR !!!!! USR care spuneau ca vor rade tot tot tot, USR sunt primii care transmit mesaj catre doua structuri extrem de importante in arhitectura unui stat: magistrati si militari ! In plus, nici nu se sfiesc macar sa le transmita acest mesaj ! Catre procurori, judecatori si militari ! Culmea e ca tot aici sunt si pensiile cele mai mari ( pana la 70 mii lei/lunar ) si unde nivelul de contributivitate e cel mai redus ( de ex magistratii au o pensie medie de 18.000 lei din care contributivitate pura este de max 3.000 lei).

Acum, eu, in toate emisiunile mele, am cerut o dezbatere corecta si solida din care sa intelegem care sunt pensii de serviciu si care nu, si care ar trebui sa fie pragurile pentru aceste categorii speciale; nu am fost de acord cu modul in care psd a aruncat pe masa subiectul si nici cu modul in care Jucau cei de la USR initial subiectul; culmea e ca primii care au vorbit de impozitarea pensiilor speciale, ca de o dovada de mare echitate in acest segment sunt domnii de la USR; in plus, ca jurnalist, sunt de parere ca sunt anumite categorii de pensionari care trebuie sa aiba un alt nivel de pensie - in linie cu domeniul de activitate si in compensare cu restrictiile impuse de domeniul in care au lucrat;

Deci chiar si in contextul in care eu inteleg si sustin ideea unor pensii speciale, ce fac cei de la USR acum este realmente UAU! Si e UAU pentru ca e pe Fata !!!!!! Si e “pe fata” in contextul in care publicul lor electoral este realmente unul viu, destept, intransigent si greu de dus de nas !

Deci ce fac cei de la USR acum ???? isi cer oare binecuvantare pt parcursul lor politic??? Dau asigurari, deja???? S au predat inainte sa se apuce de treaba propriu-zis????

Ps. Inca o data - impactul pensiilor speciale anual este de 11 mld lei, din care parlamentarii ne costa doar vreo 40 milioane lei ....

Ps2. Mi as dori ca aceasta clasa politica sa nu mai fie atat de ipocrita si sa creeze tot felul de razboaie despre cum unii sunt mai “curati” decat altii; exista o singura realitate daca vrem sa existam ca stat - avem nevoie de structuri puternice, bine platite, dar si controlate de un sistem legislativ bun, tocmai ca sa evitam abuzurile, monopolul dar si existenta si intruziunea feluritelor state paralele care se creeaza implicit, o data la patru ani;

Jos Ipocrizia !!!!!", a scris Denise Rifai pe Facebook.