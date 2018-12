Denisa Dedu, mulțumită de parcursul României la EURO. “Este un pas înainte”

Naționala feminină de handbal a României a revenit în țară după Campionatul European din Franța. Portarul Denisa Dedu, una dintre jucătoarele remarcate din lotul ‘tricolorelor’, este mulțumită de clasarea pe locul patru, potrivit realitateasportiva.net.

România a înregistrat un progres față de Campionatul European din 2016, când a încheiat pe locul 5. Totodată, tricolorele au obținut calificarea directă la Campionatul Mondial din 2019, găzduit de Japonia.

“Înainte să plecăm la Campionatul European, obiectivul era 1-6. Pe parcursul competiției, mai ales în grupă, am văzut că suntem într-o formă bună și am sperat la o medalie. Consider că este un rezultat bun că am ajuns între primele patru. Toată lumea și-ar fi dorit o medalie. Eu consider că este un pas înainte, îmi doresc ca în viitor să ne îndeplinim obiectivul ăsta.

Normal că a contat absența Cristinei (Neagu). Este un lider în echipă, ajută foarte mult, inclusiv prin felul în care știe să ne motiveze. A contat enorm, dar am încercat să suplinim absența ei prin unitatea grupului, să ne luptăm. N-a fost de ajuns pentru a câștiga ultimele două meciuri“, a spus Denisa Dedu la DigiSport.

Duminică, România a fost învinsă de Olanda în finala mică a Campionatului European, scor 24-20.

“Nu am început în forță. Și jucătoarele Olandei erau obosite și nu erau la capacitate maximă. Din păcate, nu am reușit să intrăm bine. În repriza a doua am avut un joc mai bun, dar a fost greu să recuperăm 6 goluri. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Încă mai avem de corectat multe și le vom analiza. Ne-am simțit foarte bine în colectiv, chiar am avut un grup unit“, a mai declarat Denisa Dedu la DigiSport.