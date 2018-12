Denisa Dedu a făcut din nou minuni în poarta României! „Nu am jucat la cel mai înalt nivel”

Naționala feminină de handbal a României a învins cu emoții reprezentativa Spaniei, scor 27-25, și este aproape de calificarea în semifinalele Campionatului European din Franța. ‘Tricolorele’ au fost conduse la pauză, dar Denisa Dedu, Crina Pintea și Cristina Neagu au făcut spectacol în repriza a doua.

Vezi pe realitateasportiva.net rezumatul partidei Spania - România.

România este liderul grupei principale 2 și joacă mâine, de la ora 19:00, cu Ungaria, în ultima rundă.

Cristina Neagu (7 goluri), Crina Pintea (6 goluri) și portarul Denisa Dedu s-au remarcat împotriva Spaniei.

„A fost un meci destul de intens… doar mă bucur că am reușit să câștigăm! Știam că o să fie un meci cu multe ambiții, știam că Spania este o echipă luptătoare. Nu am cedat și asta e cel mai important. Nu am jucat la cel mai înalt nivel, dar spiritul de echipă și de luptă nu ne-au lipsit.

Cel mai important acum este să ne recuperăm. Din nefericire, nu avem timp de odihnă, trebuie să ne revenim rapid. O să mergem cu gândul la victorie. Joc în Ungaria, au jucătoare valoaroase. Dar important este ce facem noi, să ne facem jocul, să intrăm montate de la început. Trebuie să fim la capacitate maximă!„, a spus Denisa Dedu, la TVR 1.

Iată calculele grupei pentru calificarea în semifinalele EURO 2018:

- România se impune sau face egal cu Ungaria. În această situație, locul doi este asigurat. Singura condiție ca ‘tricolorele’ să câștige grupa este ca Olanda să nu mai facă niciun punct.

- România pierde cu Ungaria. Dacă maghiarele ne înving la limită și trei echipe termină la egalitate de puncte, atunci ‘tricolorele’ ajung în semifinale. În cazul în care vom fi la egalitate de puncte doar cu Ungaria, vom pleca acasă.