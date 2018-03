Denis Alibec, veste tristă de ultimă oră. Gigi Becali a făcut anunțul

Denis Alibec (27 de ani) a eșuat complet la FCSB. Numai trei goluri a înscris Denis Alibec, în cele 22 de partide în care a jucat în acest sezon, în toate competiţiile. Singurul capitol unde s-a făcut remarcat este cel al ieșirilor necontrolate. Și asta nu doar în acest sezon, ci de când a venit la formația patronată de Gigi Becali.

Spre exemplificare, realitatea.net vă oferă mai jos imagini filmate de jurnalistul Cristian Otopeanu, la un meci disputat în sezonul precedent. Secvențele au făcut ocoloul presei sportive la acea vreme. În aprilie 2017, FCSB / Steaua a remizat cu FC Viitorul, in etapa a saptea a play-off-ului Ligii I, scor 1-1. Denis Alibec a avut momente în care și-a pierdut cumpătul, reacționând violent, după cum se poate vedea în imaginile de mai jos.

Actualul director general de la Dinamo, Ionel Dănciulescu, a fost categoric. "Cu părere de rău o spun, doar patronul îl mai susţine pe Denis Alibec. În aceste condiţii, el trebuie să plece în vară. Pentru el, capitolul Steaua e închis în momentul de faţă", a spus Dănciulescu la Digi Sport.

În meciul precedent, cu CFR Cluj (1-1), Denis Alibec a fost schimbat în minutul 71 cu Harlem Gnohere. Alibec i-a reproșat lui Dică decizia, apoi a vociferat pe banca de rezerve. S-a potolit abia după ce a primit un cartonaș galben din partea lui Ovidiu Hațegan.

Reacția lui Gigi Becali a venit imediat. Patronul FCSB a făcut anunțul: "Ce face Denis Alibec e incurabil. Nu mai am ce comenta, am făcut tot ce a depins de mine. I-am dat și banderola, am încercat să-l amendez, apoi i-am anulat amenda. Am vorbit cu el de câteva ori, a spus că va da un «restart». Nu mai sper că-l pot schimba. Nu sunt adeptul psihologilor, nu mizez pe asta. Las timpul să rezolve problema.

Totuși, dacă noi câștigăm campionatul și el joacă în 6 meciuri din Liga Campionilor, poate veni iar o echipă precum Bordeaux să ofere 7 milioane de euro pe loc. Aștept să-mi iasă business-ul, nu să se corecteze el. El nu se va mai corecta!", a explicat Gigi Becali la Digi Sport.