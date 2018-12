New York Times anunţă scandalul finalului de an: Demiterea lui Donald Trump

Suspiciunile referitoare la activităţile electorale ale lui Donald Trump, vizând contacte cu Rusia şi efectuarea de plăţi pentru evitarea unor scandaluri, vor creşte presiunile şi riscă să conducă la iniţierea procedurii demiterii preşedintelui SUA, comentează cotidianul The New York Times.

Cele mai recente dezvăluiri făcute de procurorii care-l anchetează pe preşedintele Donald Trump şi echipa acestuia conturează portretul unui candidat care a coordonat personal un sistem ilegal pentru manipularea scrutinului prezidenţial din anul 2016, conform Mediafax.

Există indicii că principalii consilieri ai lui Donald Trump au avut mult mai multe contacte cu Rusia decât a recunoscut vreodată preşedintele SUA, comentează editorialiştii Peter Baker şi Nicholas Fandos într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "Argumentaţia procurorilor este clară: Trump a înşelat alegătorii / Dar ce înseamnă acest lucru?".