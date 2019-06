Demisie la PNL înainte de depunerea moțiunii de cenzură

Preşedintele PNL Corabia, Haralambie Mariţa, a demisionat din partid acuzând lipsa transparenţei în ceea ce priveşte actul decizional şi în legătură cu cheltuirea banilor proveniţi din cotizaţiile membrilor de partid.

Mariţa arată, într-o postare pe contul personal de Facebook, cum a fost certat de conducerea centrală atunci când în cadrul Biroului Politic Judeţean a cerut un raport informativ privind cheltuirea banilor proveniţi din cotizaţiile membrilor.

„Demisia mea din PNL este una care ține de principiile mele: 1.- Transparență totală in actul decizional, 2.-Transparenţă în cheltuirea banului public sau privat (cotizația membrilor de partid), 3.- Conduita şi comportamentul unor oameni față de persoana mea. În ședința BPJ Olt a PNL din data de 30 mai, am ridicat două probleme: 1. dacă PNL Olt a primit bani de la bugetul de stat şi 2. am cerut un raport cu titlu informativ privind cheltuirea banilor proveniți din cotizațiile membrilor Biroului Politic Județean ( BPJ ) . A ieșit o hărmălaie şi o ceartă la adresa mea cum rar am putut să văd. Că nu este treaba mea,că ce mă bag eu şi, de unde şi până unde îmi permit eu să întreb așa ceva. Am rămas «mască»”, a povestit preşedintele demisionar al PNL Corabia.

Totodată, Haralambie Mariţa acuză că n-a avut putere totală de decizie în PNL Corabia.

