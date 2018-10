Demisia lui Toader, cerută din nou: "Lustruieşte de mult timp pantofii PSD şi ALDE"

Tudorel Toader atacă magistrații

"Tudorel Toader s-a dovedit că este extrem de nociv, pune în aplicare în mod supus şi într-un mod şi pervers toate ordinele primite de la împărăţie. De aceea, trebuie să plece", spune europarlamentarul Monica Macovei.

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei cere demisia lui Tudorel Toader: „Demisia trebuie să şi-o dea, pentru că lustruieşte de mult timp pantofii PSD şi ALDE şi s-a dovedit că este extrem de nociv, pune în aplicare în mod supus şi într-un mod şi pervers toate ordinele primite de la împărăţie şi trebuie să plece".

Eurodeputata crede că „ministru mai rău decât Toader nu am avut până acum în România. A schimbat totul, adică şi-a adus totul sub puterea lui, sub puterea ministrului Justiţiei. De altfel şi Comisia de la Veneţia recomandă să se revină la procedura de numire şi revocare a procurorilor şefi, cum e cel de la DNA, procurorul general, cel de la DIICOT, din nou cu implicarea preşedintelui ţării şi a CSM, pentru a echilibra puterea prea mare a ministrului Justiţiei, pentru că el şi-a luat toată puterea acum, el propune, el numeşte".

În urmă cu două săptămâni, Liviu Dragnea a vorbit în termeni ironici despre relaţia sa cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. După ce a votat în cadrul referendumului pentru redefinirea familiei, preşedintele PSD a fost întrebat de jurnalişti cum se mai înţelege cu ministrul. „Foarte bine", zice Liviu Dragnea: „Eu îl rog şi el ascultă".

Jurnaliştii au vrut să afle de la Liviu Dragnea dacă situaţia s-a mai calmat. Preşedintele PSD a răspuns vag şi ironic, iar, la insistenţele presei, a adăugat: „Tot timpul ascultă cand îi zic eu".