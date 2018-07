Băutura banală care previne demenţa. Pur şi simplu hrănește creierul

Cele mai sănătoase 6 alimente pentru creier

E vorba de trei rețete minunate, care aduc un plus de vitalitate organismului. Nu contează la ce vă opriți, sunt la alegere, condiția este să le consumați de două ori pe săptămână. Veți observa de îndată că nu vă mai simțiți obosit și parcă vă revine cheful de viață.

Credeți sau nu, creierul vă va fi recunoscător pentru avântul pe care îl va lua.

Preparați un smoothie delicios

Pentru a face un shake plin de elemente nutritive, aveți nevoie de mere, morcovi și migdale.

Merele ne dau fibre, vitamina E, vitamina C și ne hidratează. Morcovul ne oferă vitamina C, A și B, plus minerale ca potasiu, calciu și fosfor.

Migdalele abundă în minerale.

Vă trebuie:

2 mere

3 morcovi

3 nuci

3 migdale

Spălați ingredientele și mixați tot la blender. Puteți pisa migdalele în prealabil și le puteți decoji, ca să se omogenizeze mai repede.

Smoothie din căpșuni și ovăz

Următoarea băutură conține vitamina B1 și alcaloizi de relaxare, combate oboseala mentală și ne dă multă energie. Iar căpșunele sunt antioxidantul perfect pentru creierul nostru.

Ingrediente:

3 căpșune

Jumătate de pahar de fulgi de ovăz

Un pahar cu lapte degresat sau vegetal

2 linguri de miere

Puneți în blender laptele, fulgii, căpșunele și mierea și preparați un suc delicios. Amestecați până la omogenizare. Este un suc hiperglucidic, așa că nu este recomandat diabeticilor.

Smoothie de banană și cocos

Această băutură este excelentă pentru memorie, conține multe fibre, potasiu, fier, calciu, vitaminele E, A și C.

Ingrediente:

1 pahar cu lapte degresat sau vegetal

5 migdale

Jumătate banană coaptă

1/7 nucă de cocos, decojită și tăiată.

Decorați sucul cu praf de scorțișoară și veți avea o băutură care vă va stimula memoria și vă va da energie.

Sursa: doctorulzilei.ro