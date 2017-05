Delegaţia României de la Eurovision s-a întors acasă. Ilinca şi Alex Florea, primele mărturisiri

Eurovision 2017. Ilinca Băcilă și Alex Florea, reprezentanții României la Eurovision 2017, consideră că au obținut un rezultat foarte bun la ediția din acest an a concursului, unde s-au situat pe locul 7, și afirmă că participarea la această competiție a fost cea mai frumoasă experiență din cariera lor.

Eurovision 2017. România — reprezentată de Ilinca și Alex Florea, cu 'Yodel It!' — s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte, în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Kiev. Duminică după-amiază, la sosirea în România, Ilinca a afirmat că Eurovision 2017 a fost cea mai frumoasă experiență din cariera sa.

"A fost cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o eu până acum în cariera mea de cântăreață și am cântat pe cea mai mare scenă de până acum. (...) A fost minunat oricum, foarte greu, dar foarte frumos și de neuitat cu siguranță. (...) Mă bucur foarte mult că piesa noastră și mesajul nostru au reușit să ajungă în spatele televizoarelor și să bucure atâția oameni, pentru că am primit o grămadă de mesaje, în care ne spun că, atunci când ascultă piesa noastră, se simt atât de fericiți și au o energie atât de bună. Practic ăsta a fost scopul nostru", a declarat Ilinca, la Aeroportul Internațional "Henri Coandă", unde delegația României a fost întâmpinată cu aplauze și flori.

Eurovision 2017. La rândul său, Alex Florea a precizat că Eurovision 2017 a fost "o experiență extraordinară", pe care ar repeta-o, însă nu anul viitor, pentru că are nevoie de o perioadă de refacere.

"Locul 7 e un loc foarte bun. (...) După 7 ani de la victoria pe care Ovi și Paula au avut-o în 2010, la Oslo, revenim în top 10, ceea ce pentru noi este o realizare foarte mare, pentru echipa TVR și pentru acești artiști minunați, care ne-au adus o asemenea bucurie în suflet, pentru că Eurovisionul este o sărbătoare pur și simplu. Chiar dacă este puțin obositor, faptul că vezi atât de multă lume yodelind acum este pentru noi o mare bucurie. (...) Din cele 41 de țări care au putut vota pentru noi — mă refer aici la public — au votat 38", a declarat Iuliana Marciuc.

La rândul său, Mihai Alexandru, compozitorul melodiei "Yodel It!", a spus că Ilinca și Alex Florea au făcut foarte mulți români să fie mândri.