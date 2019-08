Degringolada continuă la FCSB: antrenorul Bogdan Andone a demisionat

Foto: gsp

După al doilea eşec consecutiv pe teren propriu, 2-3 cu Alashkert, formaţie din Armenia, Bogdan Andone a demisionat din funcţia de antrenor al echipei lui Gigi Becali.

Partida FCSB - Alashkert s-a jucat la Giurgiu, dar se consideră a fi fost pe teren propriu pentru FCSB.

"Nu am vrut să las echipa înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci extrem de important pentru toată lumea. Am încercat să îi mențin pe băieţi focusați. Nu mi-e teamă de demitere, pentru că știam că voi demisiona. Meciul de astăzi nu avea nicio relevanță. Am stat doar pentru băieți, pentru că un meci de Europa League era capital.

Nu i-am comunicat patronului, le-am transmis acum în vestiar lui Meme și lui Mache. Colaborare nu există. E echipa patronului, deciziile le ia doar dânsul. Nu vreau să fiu huiduit pentru deciziile altora”, a spus Bogdan Andone, la conferința de presă.

Bogdan Andone a fost numit în funcția de antrenor la FCSB la începutul lunii iunie a acestui an, înlocuindu-l pe Mihai Teja, actualul antrenor al celor de la Poli Iași.

FCSB a fost învinsă cu scorul de 3-2 de Alaşkert Erevan, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Europa.

În tur, FCSB s-a impus cu 3-0. În faza următoare, echipa patronată de Gigi Becali evolua contra formaţiei cehe Mlada Boleslav, primul meci disputându-l pe teren propriu, pe 8 august, iar returul pe 15 august.