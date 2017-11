Preşedintele Iohannis: Cer coaliţiei să renunţe la măsuri!

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat Guvernul Tudose şi i-a cerut să renunţe la ţopăiala fiscal-bugetară anunţată, întrucât aceste măsuri sunt "cârpeli", generează neîncredere şi nu ajută pe nimeni. Mai mult, şeful statului a venit şi cu un calcul: "Marea revoluţie fiscală facuta de PSD - ALDE aduce unui angajat încă 3 lei în plus la salariu. Este caraghios", a spus preşedintele.

În debutul declaraţiei, Klaus Iohannis a anunţat că Guvernul se comportă aidoma unui om care castiga in fiecare luna mai mult, dar imprumută mai mult de la banci, şi lasă datoria în plata copiilor şi nepoţilor. Preşedintele a atras atenţia şi asupra vulnerabilităţilor econmiei care nu trebuie ignorate: au scăzut investiţiile publice, dar şi cele private, iar creşterea economică se bazează pe consum. Preşedintele a făcut aceste declaraţii cu doar o zi înainte ca Guvernul să aprobe controversatele modificări ale Codului Fiscal.





"Cand am învestit acest Guvern, am avut o solicitate clară: să termine cu această topaiala fiscal-bugetara. Nu s-a întâmplat asa. Vreau să vă prezint cateva cifre şi evaluări. Romania traverseaza o perioada de crestere economica. In sine, e o veste foarte buna. Cresterea economica-record in UE. Dar aceasta crestere are din pacate vulnerabilitati care trebuie cunoscute. Prima: se bazeaza pe consum, preponderent pe consum si astfel de crestere in general nu e vazuta ca una sustenabila, de durata. Lipseste o parte esentiala pentru o crestere sanatoasa: lipsesc investitiile. Lipsa investitiilor e un semnal foarte ingrijorator. Si nu vorbesc doar de cele in privat, unde au scazut semnificativ fata de anul trecut. Investitiile straine au scazut cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Si mai ingrijorator au scazut nepermis de mult investitiile publice. Ele au scazut cu peste 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, si nici anul trecut nu au fost chiar grozav. A doua chestiune: veniturile fiscale. Suntem intr-o situatie foarte ciudata. Economia creste si veniturile fiscale scad. In loc sa avem mai multi bani la buget, culmea avem mai putini bani la buget. Un exemplu graitor: se stie ca performanta incasarii veniturilor fiscale se masoara in procent din PIB. In acest an, colectarea a ajuns la un minim istoric de 25% din PIB, fata de cat ne-am propus acum cativa ani, 35%. 25% va spun ca e extrem de putin si acest lucru trebuie sa ne ingrijoreze pe toti. In fine, avem un adevarat paradox: crestere record a PIB-ului si tot crestere-record a datoriei. Guvernul se comporta aidoma unui om care castiga in fiecare luna mai mult, dar imprumuta mai mult de la banci. Si lasa datoria in plata copiilor si nepotilor. E un comportament contraproductiv".

Preşedintele a mai punctat că deficitul bugetar excesiv a luat-o pe arătură, iar România a pierdut predictibilitatea.

"In privinta cadrului fiscal bugetar. Exista multiple preocupari, avertismente, discutii in spatiul public si actiuni foarte concrete ale sindicatelor. Comisia Europeana, atentie, nu cum cineva a spus la viteza ca cineva din Reprezentanta - Comisia Europeana a declansat procedura de deviatie semnificativa in privinta deficitului bugetar excesiv. Adica am cam luat-o pe aratura, cum se spune popular".

Am pierdut ceea ce se numeste predictibilitate. Aceasta predictibilitate e vitala intr-o economie sanatoasa, la fel cum sustenabilitatea e vitala, adica sa avem politici publice si masuri care permit o crestere in continuare si permit cresterea bunastarii populatiei".

Ulterior, preşedintele a criticat în termen duri pachetul de măsuri fiscale anunţat de Guvern şi a atras atenţia că este posibil ca "revoluţia fiscală" să se transforme în bulversare fiscală:

"Guvernul a anuntat un pachet de masuri fiscale, se pare ca zilele acestea va intra in discutia guvernului. De aceea fac declaratia de azi, pentru ca acest pachet nu e clamata revolutie fiscala, ci se va transforma intr-o bulversare fiscala - Se propune mutarea contributiilor si o scadere a impozitului pe venit.

Pare un lucru interesant, dar o analiza arata ca aceste masuri mai degraba complica problemele decat sa le rezolve - De exemplu, coalitia PSD-ALDE spune ca transfera contributiile la angajat, dar vine cu acea noua taxa de solidaritate de 2,25% care ramane la angajator. Pai ori transferam, ori nu? Deci in realitate transferam partial"Dar pentru oameni ce iese de aici?"

Mai mult, Klaus Iohannis a mai punctat că a făcut un calcul, iar un angajat care are un salariu net de 2 335 lei va primi in plus încă trei lei, după ce se vor aplica măsurile PSD, fapt care este caraghios:

"Am facut un calcul folosind datele comunicate public. Am facut un calcul pe salariul mediu brut pe economie. 3329 lei pe economie. Castiga net 2335 de lei acum. Aplicam masurile propuse de PSD-ALDE si implementate cu mult entuziasm se pare de Guvern. Facem un calcul si plecam de la premisa ca angajatorul e de buna credinta. - La un total cost de 4086 de lei acum si care ramane tot atat, salariatul castiga in plus fix 3 lei. - Deci marea revolutie fiscala facuta de PSD - ALDE aduce unui om inca 3 lei in plus. Este caraghios. Si eu imi doresc sa castige oamenii mai mult. Dar promisiunea PSD ALDE ca prin transfer si scaderea impozitului creste venitul e pur si simplu falsa. ".

În final, preşedintele a mai punctat că cere Guvernului să dea dovadă de responsabilitate, şi să renunţe la măsurile fiscale anunţate care nu ajută pe nimeni şi care generează neîncredere:

"Creste putin mai mult salariul minim, pentru ca a fost modificat. -De ce e nevoie de aceasta mega-topaiala fiscal-bughetara? - Mai mult si mai grav: acest calcul e in regula, bine ca e si o crestere de 3 lei. Dar exista ingrijorari in mediul economic, la sindicate, la romani, ca in realitate vor fi sectoare intregi unde vor scadea salariile. Si atunci ne intrebam cui foloseste aceasta topaiala fiscala. Romanilor, sigur nu. In consecinta, solicit coalitiei PSD ALDE sa dea dovada de responsabilitate si sa renunte la acest tip de politica fiscala care genereaza neincredere si nu ajuta pe nimeni"