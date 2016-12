Declarații de ultimă oră. Ce spune avocatul lui Sebastian Ghiță, după ce acesta a dispărut fără urmă

Avocatul lui Sebastian Ghiţă, Bogdan Micu, a anunțat, joi, că nu a reușit să ia legătura cu fostul deputat şi că nu are de gând să îl caute, dar îl va reprezenta în continuare la termenele de la instanţă. Ghiță a fost citat, miercuri după-amiază, la sediul DNA Ploiești, în dosarul cunoscut sub numele "Ponta-Ghiță-Blair", însă nu s-a prezentat în fața anchetatorilor la ora la care fusese chemat și de atunci nu a mai fost de găsit.

"Nu am putut lua legătura cu el şi nici nu am de gând să îl caut eu. Am nişte contracte de reprezentare în instanţă, o să mă prezint acolo", a declarat avocatul lui Ghiţă, citat de news.ro.

Fostul deputat Sebastian Ghiţă, pe numele căruia procurorii DNA au emis, miercuri după-amiază, un mandat de aducere, este dat în consemn la frontieră, dar şi la toate unităţile de poliţie, el nefiind găsit la domiciliu şi nici în locurile pe care le frecventează.

Poliţiştii l-au căutat pe Sebastian Ghiţă la locuinţa sa din Ploieşti, dar şi în alte locuri pe care acesta le frecventa, însă nu l-au găsit.

Potrivit unor surse Realitatea TV, Ghiță s-ar afla în prezent în Turcia.

Conform procedurilor, după primirea unui astfel de proces-verbal, procurorii DNA pot cere instanţei emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele celui căutat.

Sebastian Ghiţă, aflat sub control judiciar în unul dintre cele patru dosare instrumentate de DNA în care este pus sub acuzare, s-a prezentat ultima dată luni la sediul IPJ Prahova pentru a semna, conform procedurilor, în cadrul controlului judiciar. Măsura controlului judiciar, dispusă de DNA în dosarul în care Ghiţă este cercetat alături de mai mulţi poliţişti şi procurori din Prahova, fiind suspectat de dare de mită, şantaj şi cumpărare de influenţă, îi interzice fostului parlamentar să părăsească teritoriul României fără încuviinţarea organelor de urmărire penală.