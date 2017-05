Declaraţia şoc a lui Becali despre noul antenor al FCSB

Finanțatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că l-a instalat în funcția de antrenor pe Nicolae Dică în locul lui Laurențiu Reghecampf, precizând că acesta va avea un principal lângă el pe bancă deoarece nu deține încă licența Pro.

"Contractul cu Reghecampf e ca și reziliat. El nu vine să rezilieze, el vine doar să ne despărțim, să ne vedem, să ne luăm la revedere. L-am pus pe Dică antrenor. Ce, mai trebuie să semneze? La mine cuvântul este contract. Mi-a plăcut de Dică, de gândirea lui despre fotbal. El a demonstrat că e antrenor și la Pitești. Cred că el cunoaște mult fotbal, nu știu cât de mult îl poate pune în practică însă în Liga I, că e mai geu. El mi-a zis că premisele lui sunt munca și disciplina. Cerere specială a fost că vrea să vină cu ai lui. Eu spusesem că preparatorul fizic, kinetoterapeutul și ceilalți din staff îi țin mereu, ca să nu îi mai schimb. Dar i-am zis lui Dică să îi aducă și pe ai lui, să mai fie trei în plus, câteva mii de euro în plus, care e problema? Dică nu are licență Pro. El are doar de antrenor secund. Așa că o să aibă un antrenor principal pe margine cu el. Nu știu cine va fi. Trebuie să și-l aleagă el, poate vrea să-l ia pe Țiți Dumitru, nu știu, să-și aleagă", a spus Becali, citat de Agerpres.ro.

Oficialul a menționat că va aduce jucători la echipă care să îi garanteze câștigarea titlului încă de la începutul play-off-ului: "Eu i-am promis că îi fac echipă lui Dică. Nu o să mai fie la egalitate, că nu vrea unul sau altul să ia titlul Steaua. De acum încolo din play-off noi o să fim campioni ca să nu mai avem probleme. El a zis că o să îmi propună câțiva jucători, vom vedea".

În vârstă de 37 de ani, Nicolae Dică a fost secundul antrenorilor Costel Gâlcă și Mirel Rădoi la FC Steaua în perioada iunie 2014 — decembrie 2015.