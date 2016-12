Declaraţia bombă a Andreei Bălan la final de an

Andreea Bălan se declară cea mai fericită persoană, mai ales după ce a devenit mamă.

Într-o postare pe blogul personal, Andreea Bălan a povestit cum anul 2016 a reuşit să îi schimbe viaţa.

"Anul 2016 mi-a aratat ce inseamna cu adevarat implinirea, ca nimic, nicio cifra de niciun fel nu se compara cu sentimentul pe care il am atunci cand copilul meu se uita la mine sincer si cu iubire.

Chiar zilele trecute, Ella a inceput sa rada cu pofta si sa “vorbeasca”, sa gangureasca. Atunci am cunoscut un sentiment unic, nou, necunoscut mie si de care mi-a fost totodata frica pentru ca nu mai reuseam sa il controlez, asa cum fac eu cu tot ce e in viata mea. Da, sunt un control freak, dar asta e o alta poveste.

Deci, pur si simplu eram in fata Ellei si am ramas stana de piatra in timp ce ea “vorbea” cu mine si ma privea cel mai sincer pe acest Pamant si eu nu stiam cum sa reactionez si cum sa gestionez ceea ce simteam.

Mi-au dat lacrimile instant si am realizat ca tot ceea ce imi era familiar ca si simtire pana in prezent nu era adevarul absolut.

In acel moment, am realizat ca in continuare voi cunoaste niste emotii si sentimente unice pe care va trebui sa le accept in plenitudinea lor fara sa mai incerc sa le controlez.

Incep sa invat ce inseamna sa fii mama cu adevarat. Ce inseamna sa te simti ca o mama.

Totodata am realizat ca toate trofeele mele care stau la loc de cinste in living si pe care le privesc zilnic, nu mai reprezinta nimic in comparatie cu zambetul copilului meu.

Totusi ca sa contorizez si de aceasta data ce am facut in acest an, am deschis un Excel cu titlul “2016” si am scris simplu

AM DEVENIT MAMA", a scris cântăreaţa.