Declaraţia 600 se amână până în martie. Tot ce trebuie să ştii despre acest formular

Şeful PSD Liviu Dragnea a anunţat că nimeni nu a înţeles formularul 600 să că în perioada următoare se va comunica scopului acestei obligaţii fiscale. Conform acestuia, se va amâna depunerea acestui formular până pe 1 martie.

Liviu Dragnea a mai spus că pe 31 ianuarie va avea loc prima şedinţă de Guvern în care se va adopta un ordin pentru amânarea depunerii formularului 600 până la 1 martie pentru a se clarifica situaţia. "Condiţia este să se găsească o soluţie pentru cei care trebuia să plătească aceste contribuţii, să rămâne asiguraţi în sistemul de asigurări", a spus acesta, adăugând că ordinul trebuie să prevadă nişte măsuri tranzitorii.

"Le-am cerut colegilor mei să nu se mai expună pentru că majoritatea nu au înţeles formularul 600", a afirmat şeful PSD, adăugând că după ce se va instala Guvernul o să explice despre ce este vorba.

Acesta a mai spus că vor exista discuţii cu cei care trebuie să plătească contribuţiile care trebuie declarate în formularul 600.

Conform lui, persoane care au terenuri în arendă trebuie să completeze acele documente.

Anterior acestor declraţii, surse apropiate discuţiilor precizat că noul termen de depunere a declaraţiei 600, privind venitul asupra cărora se vor declara şi plăti contribuţiile sociale şi de sănătate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe lună, va fi amânat până la 31 martie, informează economica.net. În plus, ar putea fi făcute modificări și la plafon (1.900 de lei pe lună, 22.800 de lei pe an), astfel încât mai puţine persoane să fie obligate să depună fomularul 600 la ANAF.

Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea au avut luni o discuție decisivă pe acestă temă.

Declarația 600 trebuia depusă până la 31 ianuarie 2018 de către cei care, în 2017, au obținut venituri din activități independente echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an.

Mai exact, declarația 600 trebuie semnată de către persoanele care, în anul fiscal precedent, au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau din alte surse.

"Eliminați Formularul 600!". Sindicatele din mass-media și cultură pun presiune pe PSD-ALDE

Acest act normativ, adoptat fără consultarea partenerilor sindicali, conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obţinut în anul 2017, sau care estimează că vor obţine în anul 2018, alte venituri decât cele consemnate în contractul individual de muncă, arată Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă pentru sectorul Cultură şi Mass-Media.

FAIR-MediaSind solicită coaliţiei aflate la putere, precum şi premierului desemnat, Viorica Dăncilă, să retragă, în regim de urgenţă, Ordonanţa nr. 27/2017, întrucât aceasta afectează în mod dramatic veniturile artiştilor, jurnaliştilor, cadrelor didactice, dar şi altor categorii profesionale.

Potrivit amintitei ordonante, persoanele cu venituri extrasalariale mai mari decât 12 salarii minime pe economie (22 800 lei) sunt obligate să depună până la 31 ianuarie 2018, Declaraţia 600, având astfel de plătit, pe lângă impozitul pe venit (în cuantum de 10%), si CAS, reprezentand 25% din sumele declarate, dar si CASS 10%.

"Practic, se recurge la o dublă impozitare a acestor salariaţi care plătesc amintitele contribuţii în cadrul contractelor individuale de muncă, ei beneficiind de aceleaşi servicii medicale, precum şi o triplare a contribuţiilor în cazul persoanelor fără venituri si care doresc accesarea sistemului de stat privind serviciile medicale", se spune în comunicatul remis Realitatea.net.

FAIR-MediaSind consideră că ultimele modificări aduse la Codului Fiscal prin OUG 27/2017 vor afecta, în mod grav, pe toate acele persoane care îsi completează veniturile, prestând şi alte activităţi pe lângă locul de muncă.

"Cei mai afectaţi, desigur, vor fi artiştii şi jurnaliştii care, în mod frecvent, sunt plătiţi în baza contractelor de drepturi de autor şi a contractelor de prestări servicii", arată cei de la FAIR-MediaSind.

În cazul în care Puterea va refuza să ţină cont de solicitarea FAIR-MediaSind "de a se elimina aceste prevederi legislative abuzive", vor fi demarate acţiuni de protest, atat în ţară, cât şi pe plan internaţional.

Dacă greșești completarea controversatului formular 600, pe care "revoluția fiscală" l-a făcut cadou sutelor de mii de români care au venituri extra-salariale, poti fi acuzat de fals!

Formularul 600 i-a băgat în ceață nu numai pe sutele de mii de contribuabili, ci și pe experții fiscali sau pe inspectorii Fiscului. Chiar dacă e plin de neclarități și capcane, dacă cumva gresesti când îl completezi, vei răspunde penal pentru fals în declarații.

La finalul formularului 600, scrie clar: "Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete". Orice greșeală, asadar, poate duce la tragerea la răspunderea penală a semnatarului.

Eliminarea reținerilor la sursă va face ca mulți contribuabili, mai ales din cauza cozilor uriașe care se vor forma, să nu mai plătească contribuțiile datorate, ceea ce va face ca statul să intre într-un război cu cetățenii, fără a avea resursele necesare să urmăreasca recuperarea sumelor.

Tot mai multe voci cer eliminarea aberațiilor care decurg din celebrul formular 600. O soluție, menționată de luju.ro în urma consultării mai multor specialiști, contabili și economiști ar fi ca Guvernul să lase dreptul contribuabililor din aceste categorii vizate în Declaratia 600 de a opta pentru reținerea la sursă, pe lângă impozit, a contribuțiilor CAS și CASS. Si doar cei care au venituri sporadice, nu cu continuitate, sa depuna acest formular.

Declarația 600 ANAF. Declarația 600 trebuie depusă la ANAF până la data de 31 ianuarie de toți românii care în 2017 au realizat venituri din anumite surse.

1. Mai exact, din:

– activități independente (inclusiv din drepturile de autor)

– din asocierea cu o persoană juridică

– din cedarea folosinței bunurilor (chirii)

– din investiții (inclusiv dividende)

– din activități agricole, piscicultuă, silvicultură sau din alte surse.

2. Declarația 600 poartă numele „Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

3. Cei care au PFA-uri trebuie să depună și ei declarația 600.

4. Pe baza declarației 600 ANAF va calcula ce contribuție la pensie (CAS) și ce contribuție la sănătate (CASS) trebuie să plătească contribuabilul respectiv.

5. La începutul anului 2018, toți cei care au realizat venituri din sursele menționate mai sus trebuie să verifice ce venituri au realizat în anul 2017 (contribuțiile aferente anului 2018 se raportează la veniturile din anul 2017). Dacă suma totală a veniturilor este mai mare de 12 salarii minim brute (adică 12 x 1.900 de lei = 22.800 de lei), atunci persoana respectivă va avea obligația plății contribuției la pensie și la sănătate. Astfel, în anul 2018 persoana va datora suma de 5.700 de lei la pensie și 2.280 de lei la sănătate.

DECLARAŢIA 600 poate fi descarcată de AICI

6. Contribuțiile la pensie și la sănătate se vor plăti în 4 tranșe egale până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru: până pe 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 21 decembrie.

Declarația 600 ANAF pe înțeles

7. CAS și CASS au ca bază de calcul salariul minim brut pe economie, care de la 1 ianuarie 2018 s-a mărit și este de 1.900 de lei.

8. Pentru persoanele care au realizat venituri din sursele menționate mai sus, CASS (contribuția la sănătate) este de 10% din salariul minim brut pe țară, adică de 190 de lei pe lună (2.280 de lei într-un an).

9. CAS (contribuția la pensie) este de 25% din salariul minim brut pe țară, adică 475 de lei pe lună (5.700 de lei într-un an).

Declarația 600 ANAF – suma lunară de plătit

10. Prin urmare, pe fiecare lună persoana în cauză va avea de plătit 665 de lei. Contribuțiile vor fi plătite în 4 tranșe anuale egale. Mai exact, o dată la 3 luni contribuabilul va avea de plătit contribuții de 1.995 de lei.

11. Cei care vor să aibă o pensie mai mare pot alege să plătească o sumă mai mare la CAS (5.700 de lei pe an este doar nivelul minim obligatoriu pentru toți cei care au obținut în anul precendent venituri de peste 12 salarii minime brute pe țară).

Declarația 600 ANAF – chestiuni importante:

12. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

13. Persoanele fizice obligate la plata contribuției de asigurări sociale si/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun declarația 600 ANAF la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

14. Declaraţia 600 ANAF se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular. Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

Declarația 600 ANAF – Unde se depune

15. Declaraţia 600 ANAF se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

16. Declaraţia 600 ANAF se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

17. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

18. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal, condorm greatnews.ro.

Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care încasează dividende riscă să fie amendați dacă nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) până pe 31 ianuarie 2018.

Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au arătat deciși să meargă mai departe cu formularul 600 , păstrând termenul de depunere de 31 ianuarie 2018, deși un nou guvern PSD-ALDE va fi instalat. Ei au făcut, miercuri seara, o întâlnire informală cu presa, la București, explicând că sancțiunile pentru cei care nu depun formularul - deși sunt obligați - sunt ca la toate abaterile de nedeclarare a veniturilor.

Astfel, cei care nu depun formularul 600 până pe 31 ianuarie 2018 riscă avertisment sau amendă contravențională între 500 de lei și 1.000 de lei, cu posibilitate de plată la jumătate, în termen de 48 de ore - au spus oamenii din Finanțe și Fisc.

Sancțiunile sunt prevăzute în Codul de procedură fiscală, art. 336, alin. 2, lit. d.

De asemenea, art. 16 din ordonanța 2/2001 privind regimul contravențiilor prevede că procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu:

data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului;

descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;

indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;

posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;

termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

Formularul 600 se poate depune la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii, prin poștă, precum și în format electronic pe site-ul ANAF, cu certificat digital. Pe Spațiul Privat Virtual nu este încă disponbilă transmiterea formularului 600, însă reprezentanți ai ANAF au declarat pentru StartupCafe.ro că aceasta va fi operaționalizată probabil din 22 ianuarie 2018.

Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) și alte persoane fizice care obțin venituri din activități independente au obligația să depună, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru contribuțiile sociale, a precizat, miercurea trecută, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care dă asigurări că are capacitatea de procesare astfel încât să nu apară aglomerație la ghișee.

Formularul 600, reprezentând “Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”, este prevăzut prin O.P.A.N.A.F. nr. 4140/2017 elaborat în baza O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Potrivit ANAF, de la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:

- CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

- CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităților desfășurate și de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puțin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară (1.900 lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datorează la salariul de bază minim brut pe țară.

Formularul 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale, scrie startupcafe.ro.