Declarație-șoc a lui Marius Lăcătuș după eșecul uriaș cu Steaua

Marius Lacatus

Echipa Carmen București a realizat marea surpriză în liga a 4 de fotbal și o învinge pe CSA Steaua în finala play-off-ului de promovare. Echipa Armatei rateza promovarea pentru a două oară la rând

Marius Lăcătuș, antrenorul celor de la Steaua Bucuresti, echipa de Liga 4 din România, a încercat să explice cauzele celei de-a doua ratări la rand a promăvarii în Liga 3.

Marius Lăcătuș spune că își asumă eșecul, dar că nu este momentul să vorbească despre "cine pleacă sau cine vine":

"Eu cred că am reușit să dominăm cât de cât jocul, dar din păcate nu ne-am creat faze de a marca. Nu am mai putut întoarce rezultatul, deși cred că am avut situații destul de bune. Suporterii sunt dezamăgiți, e al doilea an la rând... Ei au fost lângă noi, au investit în această echipă. Eu îmi asum această responsabilitate, dar pentru mine este important ca această echipă să meargă înainte. Eu cred că suporterii merită acest lucru, dar și clubul. Sunt momente dificile. Nu poți să treci atât de ușor peste ele", puncta Marius Lăcătuș într-un interviu acordat după meci televiziunii DigiSport.

După ce anul trecut, Steaua era învinsă de Rapid în finală play-off-ului din L4, acum a venit rândul echipei Carmen București să dea marea lovitură.

"Nu asta e cel mai important lucru. Pentru mine cel mai important e că echipă să își continue mersul. Eu voi fi alături de tot ceea ce înseamnă Steaua, de suporterii Stelei. În momentul în care nu îți îndeplinești obiectivul, principalul vinovat e antrenorul. Nu cred că este momentul acum după joc să vorbesc despre cine pleacă sau cine vine", a mai spus fostul mare fotbalist al Stelei și al echipei naționale.

A fost scandal la finalul partidei dintre CSA Steaua și Carmen. Fanii celor de la CSA Steaua au pătruns pe teren și au provocat un scandal general, chiar pe gazon. Forțele de ordine au fost nevoite să intervină cu gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe ultrași. Fanii steliști au rupt gardurile și scaunele din tribunele stadionului din Regie și numai intervenția în forță a jandarmilor i-a potolit.