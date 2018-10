Declarație făcută de Cristi Borcea despre Valentina Pelinel

”N-am simţit în niciun moment că aş putea s-o pierd. Toate greutăţile ne-au întărit şi ne-au unit. Ea mi-a fost întotdeauna alături şi am fost un întreg, amandoi. Eu am ştiut cu cine merg la drum şi mi-a fost întotdeauna iubită, soţie şi cea mai bună prietenă”, a spus Cristi Borcea.