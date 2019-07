Decizie de ultimă oră! Ce se intâmplă cu câinii criminalului din Caracal?

Cei opt câini, plus câteva găini și nutrii vor fi preluate de o asociatie pentru protecția animalelor. Asociația Măriuța a primis acceptul procurorului de caz să preia animalele, momentan abandonate.

Ce se intâmplă cu câinii criminalului din Caracal

"IMPORTANT!!!!!!!!!! AM REUSIT!!!



Am primit acceptul procurorului de caz sa preluam animalele suspectului din Caracal!!!!!!!!!!!!

Miine, Daniela va fi acolo si va prelua toate sufletelele pe care le va gasi - catei, nutrii, gaini.

Multumim d-lui procuror pt. empatia manifestata fata aceste animale si tututor celor care au insistat cu adrese scrise si telefoane, in special d-nei Giana Szolomajer, care a presat constant primaria si DIICOT-ul sa reactioneze de urgenta", scriu cei de la asociație pe pagina de Facebook.