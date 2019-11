Decizie crucială pentru bucureșteni. Falimentul RADET, pe masa instanței

RADET, pe marginea prăpastiei

Decizie importantă pentru bucureșteni. Instanța hotărăște astăzi dacă RADET intră în faliment. În luna aprilie Tribunalul București a decis acest lucru, însă hotărârea a fost contestată.

În condiţiile declanşării falimentului RADET, situaţia din sistemul de termoficare al Capitalei riscă să se agraveze şi mai mult. Fără investiţii şi cu un diferent financiar pentru care nu a găsit încă soluţii viabile, Primăria Capitalei s-ar putea trezi cât de curând că RADET sau cele două societăţi nou-înfiinţate nu mai pot asigura căldură și apă caldă pentru cei 1,5 milioane de bucureşteni racordaţi la sistemul centralizat.

Bucureștiul, cel mai bogat oraș din România, a ajuns în situația rușinoasă de a primi de la Guvern bani pentru căldura de la iarnă din calorifere. Guvernul a aprobat în octombrie 100 de milioane din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Executivului.

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane de lei pentru municipiul Bucureşti în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat populaţiei, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu.

"La propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat populaţiei. (...) Este vorba despre 100 de milioane de lei pentru municipiul Bucureşti, de asemenea despre suma de 16,5 milioane de lei pentru Buzău şi pentru Giurgiu", a declarat în octombrie purtătorul de cuvânt al fostului guvern PSD.

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat la finalul lunii octombrie la Primăria Capitalei comandamentul pentru pregătirea sezonului rece, la care au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor publice și companiilor municipale cu atribuții în domeniu.

"Sunt convinsă că bucureștenii vor avea toate condițiile pentru a putea trece cu bine prin această iarnă. Am încredere că în această iarnă vor fi cât mai puține avarii, având în vedere investițiile realizate în premieră în ultimii trei ani, investiții la care Bucureștiul a fost deficitar ani la rând, deși sistemul de termoficare are o vechime de 50-60 de ani. Subliniez că pentru spitale, şcoli, grădiniţe, cămine de bătrâni nu am așteptat, ci RADET furnizează căldură încă de la începutul lunii octombrie”, a declarat primarul general.