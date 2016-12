Decizia poliţiei britanice, după atentatul de la Berlin. Străzile din jurul Buckingham-ului, blocate

Poliția din Marea Britanie va bloca temporar accesul la străzile din jurul Palatul Buckingham, reședința din Londra a reginei Elisabeta a II-a, pe fondului riscului terorist, după atacul din Berlin, informează Reuters.

Poliția Metropolitană din Londra a comunicat că astfel se va testa planul de închidere a străzilor din jurul palatului, vreme de două ore pe zi, timp de trei luni, pentru a proteja mulțimile care se adună în zilele când are loc Ceremonia de schimbare a gărzii, din afara Palatului Buckingham, scrie Mediafax.



Închiderea drumului are loc mai devreme decât era plănuită de către șefii forțelor de securitate, din cauza atacului care a avut loc luni în Berlin.



”Închiderea drumurilor, care era plănuită deja de ceva timp, reprezintă o măsură preventivă și nu are legătură cu servicii anume de informații”, a comunicat Poliția.



Marea Britanie se află sub incidența celui de-al doilea mare nivel de amenințare, ceea ce înseamnă că există riscul unui atac terorist.



La începutul lunii decembrie, șeful serviciilor de informații din Marea Britanie a declarat că Stat Islamic se folosește de conflictul din Siria pentru a plănui atacuri împotriva statului britanic și aliaților acestuia.