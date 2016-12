Decizia luată de Parchetul General în cazul autodenunțului lui Sebastian Ghiță

Procurorii Parchetului General au clasat autodenunțul depus de fostul deputat Sebastian Ghiță, în care acesta susținea că ar fi participat la falsificarea raportului de expertiză privind teza de doctorat a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

Potrivit unor surse judiciare, motivul pentru care procurorii au închis cauza este că fapta nu există, deoarece nu sunt probe.

Anterior, surse din Parchet au declarat că Sebastian Ghiță a depus ca probe doar articole de pe Internet și "tăieturi din ziare".

Pe 27 septembrie, Sebastian Ghiță a depus la Parchetul General un autodenunț, în care arăta că el și mai mulți demnitari ai statului român au falsificat și măsluit raportul tehnic de expertiză prin care s-a stabilit că șefa DNA nu a plagiat în teza de doctorat.

"Am venit să aduc un autodenunț care vizează felul în care eu, Sebastian Ghiță, și mai mulți înalți demnitari ai statului român au participat la măsluirea, la falsificarea raportului tehnic de expertiză ce vizează teza de doctorat a Laurei Codruța Kovesi. Eu am date, elemente și informații și vreau să le aduc la cunoștință Parchetului General, pentru că doar procurorul general al României sper că mai are posibilitatea și puterea să verifice așa ceva, care arată cum, în momentul în care s-a pus problema plagiatului tezei de doctorat a Laurei Codruța Kovesi, pentru a o proteja la acel moment, pentru că toți credeam că face un bine în România, am luat decizia ca acel raport tehnic în baza căruia consiliul acela de la minister a luat decizia că teza Laurei Codruța Kovesi nu este plagiată, am luat decizia să îl schimbăm", declara atunci Ghiță.