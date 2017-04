De unde provine vibraţia telefonului tău. Ce este sindromul vibraţiilor fantomă

Deşi vibraţiile la telefoane sunt relativ vechi, multe persoane nu ştiu de unde vin în fapt aceste vibraţii şi de ce sunt acestea diferă pentru semnalarea noilor apeluri telefonice, mesajelor primite pe WhatsApp sau apariţia Like-urilor pe Facebook.

La majoritatea dispozitivelor mobile, vibraţiile sunt produse de un mic motor electric. Cel mai comun model are un ax prevăzut în capăt cu un dispozitiv cu greutatea distribuită inegal (vă puteţi imagina un clindru de metal tăiată pe jumătate), relatează Go4it, potrivit descopera.ro.

Când axul se învârte se produc vibraţiile. Este la fel ca atunci când în maşina de spălat bagi un singur obiect greu (ex.: o gheată), iar forţa centrifugă face ca aceasta, la învârtire, să se fixeze pe o parte a cuvei.

Deoarece nu are o contragreutate în partea opusă, mişcarea cuvei face ca maşina de spălat să vibreze şi oscileze. Un astfel de motor, numit Eccentric Rotating Motor (ERM), are dimensiuni de aproximativ 10 x 4 mm, iar axul are o grosime de circa 1 mm.