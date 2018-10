De unde poţi lua extrem de uşor virusuri şi bacterii. ATENŢIE, nici nu te aştepţi

Atunci când ieşim să luam masa la restaurant ne simţim, de cele mai multe ori, minunat şi ne bucurăm de felurite preparate de mâncare, de cele mai multe ori de ceea ce nu gătim acasă.

Însă... te-ai întrebat vreodată de bacteriile pe care le poţi lua exact de acolo de unde nu te aştepţi? Se pare că indiferent de cât de frumoase, cu coperţi din piele sau din carton, strălucitor sau mat, s-a constatat că meniurile sunt cele mai murdare obiecte dintr-un restaurant. Un meniu capturează aproape peste 180.000 de bacterii, conform unui studiu condus de ABC News desfăşurat în SUA.

Aceleaşi studiu publicat de ABC News, menţiona că până şi solniţa de sare are peste 11.500 de bacterii. Aici am putea include şi alte recipientedintr-o olivieră (ulei, oţet, piper). De ce se adună atât de multe bacterii? Se pare că solniţele sunt reumplute cu sare şi piper regulat, dar nu sunt igienizate de fiecare dată.



Mai mult decât atât cercetătorii americani atrag atenţia că nu de puţine ori solniţa poate cădea în mâncare. Dacă o un client al restaurantului a scăpat recipientul într-un preparat cu fructe de mare, iar următorul client care atinge solniţa are alergie la fructe de mare şi mănâncă diverse cu mâna cu care a atins solniţa alergia la fructe de mare se poate activa. Acum îmi vin în minte sfaturile medicilor, consumul excesiv de sare şi zahăr dăunează grav sănătaţii.

