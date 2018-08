De marţi, 7 august, şi Uranus intră retrograd! 5 luni cu susul în jos!

Uranus retrograd. Marti 7 august 2018, Uranus intra in miscare retrograda in Taur, acolo unde se afla din luna mai a acestui an si unde va fi pana in 2026. Uranus este al 7 lea astru care este retrograd acum, alaturandu-se lui Mercur, Marte, Saturn, Neptun, Pluto si Chiron.

Asadar, Uranus in Taur ramane in afara actiunii pana pe 7 ianuarie 2019 cand iese din retrograd.



O data cu acest tranzit important, lumea nu se va rasturna la propriu cu susul in jos, din fericire, insa stationarea lui Uranus retrograd va aduce cu siguranta multe surprize, mai ales acum in mijlocul sezonului de eclipse.



Uranus are nevoie de 84 ani sa faca o revolutie completa in jurul Soarelui, deci petrece aproape 7 ani in fiecare semn zodiacal, iar miscarea sa retrograda este anuala pentru 148 zile.



Cum te va afecta pe tine, in functie de zodia ta, acest important tranzit retrograd al lui Uranus?



BERBEC



Poate ca ai avut un soc financiar sau doua din mai 2018 incoace si atitudinea ta fata de bani a inceput sa se schimbe. Daca ai fost fortat sa iei decizii cu care nu esti confortabil, acum este sansa ta sa revizuiesti situatia si sa te comiti 100% cu noul tau set de valori si prioritati. Intreaba-te: ce trebuie sa se schimbe pentru ca tu sa te bucuri de mai multa libertate financiara ? Din noiembrie pana in martie 2019 ai sansa sa te focusezi pe tine cu mai mult egoism. O experienta eliberatoare va defini noul tu la care lucrezi inca din 2011.



Citeşte continuarea pe sfatulparintilor.ro.