”De la Viorica Dăncilă la Vasilica Docilă”

viorica dancila

”O spun inca de la inceput, dupa ce am vazut diverse sondaje de opinie, dupa ce am citit nenumarate analize politice vizand alegerile prezidentiale si posibilii candidati: scopul actual al Vioricai Dăncilă nu este de a ajunge presedinte al Romaniei, ci de a ramane prim-ministru. Iar ideea cu intrarea reprezentantului PSD in turul al doilea cu orice pret - ca o cerinta a liderilor social-democrati - este ca vorba aia: "primul pe țară, al doilea pe județ"!”, scrie jurnalistul Bogdan Comaroni pentru Ziua News.

”Dăncila, o marioneta in mai multe mâini, joaca fără voia ei la mai multe capete si se conformeaza variilor calcule electorale, provenite din "intern", dar si dinspre "extern". Nu degeaba pe langa Vasile Dâncu si alti politologi si sociologi, la cabinetul Vioricai Dancila au mai aparut trei personaje interesante, ofiteri de informatii de la Armata, SRI si SIE, mai mult sau mai putin acoperiti, unul dintre ei fiind mai "descoperit", cel de la serviciul militar, chipurile "in rezerva". Cei trei, insa, la un loc, specialisti in manipulare-dezinformare. Ceea ce se si petrece, privind din exterior la discursurile inflorate ale Vioricai Dancila, chiar si atunci cand isi baga picioarele-n ea de Mare, cu capoturi de 1.500 de euro bucata. Apropo, cam cat costa toate hainele pe care le poarta premierul? Nu apare niciodata cu aceeasi țoală, dar fiecare in parte din tinutele ei costa 2-3.000 de euro in medie. Cine le plateste pe astea (ca din venitul propriu nu prea sunt fonduri) si banuiesc ca nu le inchiriaza de la Teatrul Balșoi din Moscova si nici ca-s fake-uri chinezesti. Pana si Elena Udrea mai facea o rotatie printre țoalele de firma pe care le punea pe ea, uneori cu mult prost gust.

Asa ca Viorica Dancilă face ce i se spune, manipularea publicului e la ea acasa. Un prim rol al lui Dancila este de a "toca" opinia publica la cap ca noul PSD e bun si ala vechiul al lui Dragnea e rau. Nu conteaza ca si ea facea parte din ala vechiul, daca spui incontinuu o poveste, incercand si o victimizare, pana la urma publicul o va accepta, este un principiu binecunoscut artizanilor dezinformarii. Dragnea si cu toti ai lui sunt, deci, de vina pentru dezastrul Romaniei, pentru dezastrul din politica interna si externa, pentru dezastrul economic etc. La fel cum a aparut, mai nou, ideea, ca si Dacian Ciolos e vinovat pentru proasta guvernare. E vechiul șlagar pe care-l canta PSD-ul pana la Victor Ponta (cu toti sefii si sefuletii) privind "arieratele" (adica ei nu pot face treaba buna pentru ca exista "greaua mostenire" a guvernelor anterioare ale opozitiei), ceea ce ma face sa cred ca si alde Mircea Geoana, alde Adrian Nastase, sau alde Octav Cozmanca isi baga si ei coada prin biroul sefei de la Palatul Victoria. Al doilea scop al mesajelor Vioricai Dancila, care a devenit recent foarte vorbareata (abordeaza subiecte ca mutarea ambasadei din Israel, pensiile speciale, salariile bugetarilor, migratia bugetarilor, votul electronic etc.) de a aduce cat mai putina lume la vot pentru prezidentiale, pe ideea lehamitei populare: "toti sunt la fel, toti o apa si-un pamant!" In acelasi timp, mentinerea "nucleului dur" al votantilor PSD si atragerea simpatizantilor Pro Romania si ALDE. Este stiut ca pe o prezenta mica la vot, pe o neincredere masiva a electoratului in proprii politicieni, PSD castiga alegerile in mediul rural, in zona de varsta a pensionarilor etc”, scrie Comaroni.

Articolul integral, pe Ziua News