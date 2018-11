De ce vrut prinţul Charles să anuleze nunta cu Diana

Prinţul Charles de Wales s-a simţit forţat să se căsătorească cu lady Diana Spencer, în urma presiunilor tatălui său, prinţul consort Philip, dar şi din partea media, şi a considerat că acest mariaj este o greşeală, potrivit unei noi biografii.

Acestea sunt ideile din biografia nou lansată de corespondentul regal Robert Jobson "Charles at 70: Thoughts, Hopes and Dreams".

Jobson a fost reporter regal timp de aproape trei decenii şi a petrecut recent 18 luni acompaniindu-l pe prinţul Charles în diferite angajamente oficiale în jurul lumii, informându-se pentru cartea sa, care a fost lansată pe 1 noiembrie.

Potrivit noii biografii, prinţul Charles dorea "cu disperare" să renunţe la această nuntă.

"Doream cu disperare să renunţ la nunta din 1981, după ce, în timpul logodnei, am descoperit cât de îngrozitoare erau perspectivele, neavând nicio şansă să apuc să o cunosc pe Diana", le-a spus prinţul de Wales prietenilor, potrivit biografiei.

Şi prinţul consort Philip era preocupat de această logodnă, iar, potrivit lui Jobson, i-ar fi spus lui Charles că trebuie "fie să o ceară de soţie (pe Diana, n.r.), fie să renunţe la ea". Prinţul Philip i-ar fi spus lui Charles aceste lucruri într-o scrisoare, potrivit unei verişoare a lui Charles, lady Pamela Hicks, care ar fi citit documentul.

"Mai important este faptul că, spun surse din interior, Charles nu îi învinuieşte pe părinţi pentru mariajul său nefericit. Şi nu îi învinuieşte nici pentru incapacitatea sa de a renunţa la logodnă", scrie Jobson.

Charles a dat vina pe media, pentru că a simţit presiuni de a nu renunţa la logodnă.

"Lucrurile erau diferite atunci", i-ar fi spus Charles unui prieten. "Puterea şi influenţa media care au condus spre logodnă şi căsătorie erau de neoprit. Să mă retrag, aşa cum îţi imaginezi, ar fi fost o catastrofă", ar mai fi spus acesta.

Charles, care la momentul respectiv avea 32 de ani, o întâlnise pe Diana, o educatoare de 19 ani, doar de 13 ori înainte ca să o ceară în căsătorie, dar, după ce s-au logodit, şi-a dat seama cât de incompatibili erau.

"Încerca să vorbească cu ea despre angajamentele sale oficiale şi cum i-a fost ziua respectivă, iar Diana se uita în gol", a mai scris Jobson, potrivit Daily Mail.

"Adevărul adevărat este că niciunul dintre ei nu era îndrăgostit de celălalt", potrivit lui Jobson.

Cei doi s-au căsătorit, iar evenimentul a fost vizionat de 750 de milioane de persoane din lumea întreagă. Prinţul Charles şi Lady Di au avut doi copii, prinţii William şi Harry, şi au divorţat 1996.

Diana a murit la vârsta de 36 de ani, în 1997, din cauza unui accident de maşină, la Paris.

Jobson a mai scris că prinţul Charles a fost ca o "stâncă" pentru fiii săi după ce a murit mama lor, dar relaţia s-ar fi deteriorat anul trecut.

La comemorarea a 20 de ani de la decesul Dianei, William şi Harry au fost intervievaţi pentru un documentar intitulat "Diana, Our Mother, Her Life and Legacy", dar aceştia nu au menţionat nimic despre tatăl lor. "Ca şi cum nu ar fi existat", i-ar fi spus un prieten al lui Charles lui Jobson.

Sursa