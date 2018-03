De ce trebuie să mănânci câte o banană la micul dejun

De ce trebuie sa mananci cate o banana la micul dejun

Dintr-un mic dejun sanatos nu au cum sa lipseasca proteinele, carbohidratii si grasimile sanatoase.

Totusi, ce se intampla atunci cand esti la dieta si nu iti permiti sa faci tot felul de combinatii care ti-ar compromite silueta? Ai la indemana o alegere simpla si sanatoasa: banana. Afla cate beneficii are!

Bogata in nutrimente



Sursa de potasiu, magneziu, fibre si vitamine din complexul B, banana iti da energie pe parcursul unei zile si alunga pofta de mancare. In plus, nu vei mai simti nevoia de dulce, deoarece banana contine si zaharuri. O poti manca atat la micul dejun, cat si ca o gustare.



Exista un motiv pentru care medicii pediatri recomanda acest fruct in special copiilor – bananele sunt foarte usor de digerat si un ajutor binevenit in micile probleme cauzate de indigestie, scrie bzi.ro. Asadar, daca stii ca ai astfel de “afectiuni” si un stomac sensibil, bananele te pot ajuta.

Confera relaxare



Daca esti tensionata inca de cand te-ai trezit si simti nevoia de putina destresare, ia o banana! In cazul in care nu stiai, contine triptofan, o proteina pe care corpul tau o transforma in serotonina si astfel iti creeaza o stare de bine.