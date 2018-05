De ce trebuie să consumi o bucăţică de brânză la sfârşitul fiecărei mese

Mihaela Bilic, nutritionista vedetelor, si-a propus sa ne incurajeze sa adoptam un obicei frantuzesc extrem de benefic: acela de a manca o bucatica de branza la sfarsitul mesei. Nutritionista spune cateva secrete alimentare care ne vor ajuta sa ne mentinem dintii frumosi si sanatosi.

Mihaela Bilic explica ce inseamna alimente anti-cariogenice si de ce este indicat sa le mancam la finalul unei mese principale.



"Exista si o categorie de alimente numite anti-cariogenice, care nu numai ca nu provoaca carii, dar chiar neutralizeaza si blocheaza atacul acid al bacteriilor din gura. Aceste produse tin loc de periuta de dinti si consumate la finalul unei mese sunt capabile sa opreasca bacteriile din a "profita" de alimentele consumate in prealabil", a explicat Mihaela Bilic, pe pagina oficiala de Facebook.



Nutritionista subliniaza ca fosforul si calciul din branza neutralizeaza acizii din gura, noteaza bzi.ro. "Singurul reprezentant al acestei categorii sunt branzeturile tari, fermentate tip telemea, cascaval, branza cu mucegai, parmezan, branzeturi frantuzesti etc. Branzeturile stimuleaza productia de saliva alcalina si scad numarul coloniilor de bacterii patogene din gura. Grasimea din branza impreuna cu cazeina (o proteina din lapte) formeaza o pelicula protectoare pe suprafata dintilor care are rolul de a-i apara ca un scut. Un argument in plus este acela ca fosforul si calciul din compozitia branzei au actiune de neutralizare a aciditatii din cavitatea bucala si stimuleaza remineralizarea smaltului dentar", completeaza Mihaela Bilic.