De ce trebuie să adaugi zahăr în șampon de fiecare dată când îţi speli părul

Zahărul nu mai este folosit demult doar în bucătărie, având proprietăți nebănuite asupra podoabei tale capilare.

Iată câteva motive pentru care ar trebui să adaugi zahăr în șampon de fiecare dată când te speli pe cap, potrivit unica.ro.



Exfoliază scalpul



De când majoritatea femeilor au devenit dependende de folosirea șamponului uscat, specialiștii ne avertizează că scalpul nostru are nevoie de o îngrijire specială. Medicul dermatolog Francesca Fusco susține că scalpul are nevoie de aproape la fel de multă curățare, hidratare și exfoliere precum tenul nostru. Iar zahărul este ingredientul ideal pentru îngrijirea pielii capului. Modalitatea de aplicare nici nu ar putea fi mai simplă:



„Adăugarea unei linguri de zahăr în șampon va curăța scalpul în profunzime. Chiar dacă zahărul se dizolvă, amestecul nu își va pierde efectul detoxifiant asupra podoabei capilare, curățând scalpul de celule moarte, sebum și praf, fără să îi afecteze nivelul de hidratare”, explică dermatologul Fusco.



Elimină excesul de sebum de la nivelul scalpului



Dacă părul tău se îngrașă mult prea repede, încearcă următorul truc: adaugă o lingură de zahăr în șampon. Apoi spală-ți părul așa cum o faci în mod obișnuit și vei observa diferența.



Stimulează creșterea părului



Zahărul are proprietăți regenerative și îmbunătățește circulația sangvină la nivelul scalpului. Tot ce trebuie să faci este să își speli părul normal însă, în loc să îl usuci cu foehnul, sterge-l cu un prosop. Masează-ți pielea capului cu zahăr timp de 15 minute, apoi spală-ți din nou părul. Repetă acest tratament de două ori pe săptămână și vei observa rezultatele după opt săptămâni de tratament.



Conferă volum podoabei capilare



Poți încerca, de asemenea, un tratament pentru volum cu ajutorul zahărului. De data aceasta, trebuie să amesteci puțin zahăr cu balsamul de păr. Încălzăște compoziția până timp de 2 -3 minute, până când devine omogenă, apoi aplică amestecul pe toată lungimea firului de păr. Lasă compoziția să acționeze timp de zece minute, apoi clătește bine cu apă călduță.