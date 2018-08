De ce tot mai multe cupluri dorm separat? – Comportamente enervante la oameni

Un sondaj recent confirmă faptul că multe cupluri dorm separat. De ce? Din diferite motive care pot deranja în timpul somnului și care pot provoca chiar stări de nervi. Veți crede că sforăitul este problema trezitului din somn. Desigur și sforăitul poate fi un factor foarte deranjant, dar există și alte aspecte care pot afecta somnul și produce discuții stresante, mai ales la cuplurile care sunt de mult timp împreună.

Oamenii își doresc să aibă un somn cât mai bun noaptea, să fie a doua zi odihniți. Ei știu că lipsa de somn are consecințe mari asupra organismului: se simt foarte obosiți, nu se mai pot concentra, le scade capacitatea de gândire și atenție, au stări depresie, tulburări de anxietate și pot suferi chiar de sindrom de amețeală.



Comportamente enervante la oameni în timp ce dorm

Surprinzător este faptul că nu sforăitul este principala problemă care le deranjează pe femei, ci faptul că iubitul le ocupă mult loc în pat sau le trage toată pătura, iar ele trebuie să se trezească la un moment dat din aceste motive, și astfel somnul lor nu mai este odihnitor.



O altă problemă deosebit de stresantă care i se poate întâmpla unei femei, este atingerea ei cu piciorul în timp ce doarme. Nu mai este o noutate faptul că oamenii care dau din picioare în pat deranjează somnul persoanei de alături. Din păcate, un astfel de comportament fie el și involuntar poate crea stări de irascibilitate în cuplu. Femeia se enervează, își trezește bărbatul din somn și acestuia nu-i va plăcea deloc să fie deranjat în timp ce doarme adânc. Cu siguranță femeia va dori ca acesta să-și ceară scuze, dar dorința ei nu se va împlini, va primi doar ofense pentru că și el a fost trezit din somn. Reacțiile unui om care este trezit brusc din somn nu sunt calme, ba din contra sunt distructive pentru relația respectivă.



Un alt motiv pentru care oamenii dorm separat este că unul dintre parteneri doarme în diagonală sau are nevoie de mai mult loc în pat. În acest fel el nu-l va lăsa pe celălalt să aibă un somn liniștit, iar acest lucru va crea probleme în cuplu, în timp.



Multe cupluri au idei diferite despre comportamentul în pat, unii se joacă pe telefon până adorm, alții vor să stea cât mai mult timp cu televizorul deschis, iar alții preferă întunericul complet în dormitor pentru a adormi.



Toate aceste comportamente îi fac pe oameni să renunțe la ideea de pat conjugal și astfel ei decid să doarmă separat, în camere diferite pentru a avea un somn bun și odihnitor. Fiecare își alege un loc liniștit al casei, o cameră ferită de zgomote, în care să aibă condiții bune de somn. Foarte important este patul, acesta trebuie să fie mare, să aibă o saltea confortabilă. Contează de asemenea și lenjeria de pat. Oamenii preferă lenjerii de pat de calitate deoarece în acest fel vor avea acea senzație de curat, proaspăt, relaxare, iar somnul lor va fi unul odihnitor. Cele mai bune sunt lenjeriile din țesături din fibre naturale, din in, bumbac, mătase și bumbac satinat.



Un bărbat care sforăie este foarte stresant pentru o femeie



Un bărbat sforăitor este destul de greu de suportat și am putea spune că intoleranța pentru el este proporțională cu timpul petrecut împreună. Dacă la începutul relației când dragostea este mare, o femeie are impresia că bărbatul ei nu sforăie ci doar toarce, pe măsură ce relația înaintează, se ajunge la stări de nervi și discuții pe această temă.



Psihologii spun că un bărbat care sforăie nu-și dă seama de acest lucru și are tendința chiar de a nu recunoaște că are acest comportament. Cauzele sforăitului sunt diferite: o răceală, consumul de băuturi alcoolice, polipii, deviația de sept, obezitatea și altele.



Femeia care are un bărbat sforăitor va ajunge la disperare la un moment dat, se va sătura să-l audă mereu cum are o respirație sâcâitoare și cum face diferite sunete din ce în ce mai tare. Ea îl va trezi din somn de fiecare dată, dar dacă va observa că el se întoarce pe altă parte și sforăie și mai tare, va decide să doarmă în altă cameră. Uneori sfărăitul creează adevărate probleme într-o relație, dar chiar și așa, nu trebuie să se ajungă la despărțire doar pentru acest motiv. Cea mai simplă soluție este ca cei doi să doarmă separat și astfel să aibă amândoi un somn mai bun și mai odihnitor.



Statisticile arată că mai mult de 40% din cupluri dorm în paturi diferite și în camere separate. De asemenea, mai mult de 60% dintre casele de lux conțin două dormitoare. Mai mult decât atât, studiile arată că la oamenii care dorm în paturi separate, relația de cuplu se poate îmbunătăți pe termen lung.



În ciuda comportamentelor enervante în pat există mulți oameni care preferă să doarmă alături de persoana iubită. Deși sunt convinși că au probleme de somn, ei mai cred în ideea de pat conjungal și vor să doarmă împreună. Acest lucru înseamnă că se vor trezi de multe ori pe noapte, iar somnul lor nu va mai fi nicidecum unul de calitate și odihnitor.