De ce tastele "F" și "J" au mici proeminențe. Nu îți imaginai asta

Probabil ai observat că unele butoane de pe tastaură au mici ridicături fine. Mai exact, este vorba de tastele "F" și "J" de pe tastatura de tip QWERTY. Dar te-ai întrebat vreodată care este rolul lor?

Indiferent de tipul de tastatură sau de tipul de calculator (fie că vorbim de Mac sau de PC), putem observa cu ușurință că unele taste, precum "F", "J" și "5", sunt însoțite de ridicături. Toate aceste trei taste sunt parte din rândul din mijloc al tastaturii de tip QWERTY, cunoscut sub numele de rândul Home.

Rolul acestor ridicături este de a-l ghida pe cel care scrie. Dacă acesta își poziționează degetele arătătoare pe cele două taste (F și J) și restul degetelor pe tastele adiacente rândului Home, utilizatorul poate scrie cu ușurință și fără a se uita în permanență la literele de pe tastatură.

Probabil că majoritatea dintre noi nu am găsi nicio utilitate pentru aceste taste, și asta pentru că nu am participat la cursuri de dactilografie și ne bazăm pe abilitățile naturale de scriere. Așa că, de-a lungul anilor, oamenii și-au dezvoltat propriul stil de a scrie, bazat pe o viziune individuală, iar aceștia, negreșit, pot scrie și fără a se uita la tastatură. Însă, ceea ce le este particular dactilografilor este că ei au ceva mai multă acuratețe și rapiditate în tastare, mulțumită acestei tehnici.

Ridicăturile de pe taste nu mai au un echivalent în era smartphone-urilor și au devenit aproape nule. Când scriem pe dispozitivele noastre electronice ne folosim, de obicei, de degetele mari pentru a realiza sarcinile rapid. Deși putem tasta destul de rapid, cercetătorii identifică o nevoie presantă pentru un tip de tastatură ceva mai rapidă decât clasica QWERTY. Acesta este și motivul pentru care au lucrat pentru a înființa un nou tip de tastatură, numită KALQ și pe care o puteți găsi în fază beta pe Google Play.

