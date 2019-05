De ce se voteaza pe liste la europarlamentare 2019

De ce se voteaza pe liste ale partidelor la alegerile europarlamentare din 2019

De ce se voteaza pe liste - Fiecare partid din Romania propune o lista cu candidati pentru locurile de parlamentari europeni. In momentul in care punem stampila de vot pe unul dintre partide, asiguram un vot pentru lista de parlamentari propusa de acel partid. In functie de ponderea voturilor obtinute la final, fiecare partid din Romania primeste un anumit numar de parlamentari europeni care vor reprezenta tara.

Peste 350 de milioane de adulti din cele 27 de state ale UE au drept de vot, cei mai multi urmand sa voteze duminica, 26 mai 2019, la doua luni dupa ce Marea Britanie va deveni prima tara care paraseste UE si a carei decizie a alimentat in blocul comunitar miscarile nationaliste si eurosceptice.

Printr-un sistem de reprezentare proportionala vor fi alesi cei 705 eurodeputati, care-si impart activitatea intre Bruxelles si Strasbourg. Incepand cu micuta Malta, cu 6 mandate europarlamentare, si pana la Germania, cu 96 de mandate, eurodeputatii vor avea ca misiune timp de cinci ani sa examineze legislatia propusa de Comisia Europeana, care de asemenea trebuie aprobata de guvernele nationale reunite in Consiliul UE.

De ce se voteaza pe liste

Opt grupuri parlamentare se regasesc in actualul PE, care va deveni mai mic dupa Brexit. Partidul Popular European (PPE), de centru-dreapta, are 29% din mandate si reuseste sa asigure o majoritate a establishment-ului, adesea in cooperare cu Socialistii si Democratii (S&D), care au 25% din mandate, precum si cu liberalii din grupul ALDE, cu 9%. Dar, toate grupurile politice din PE sunt neomogene.



Tu stiai ca la alegerile Europarlamentare 2019 poti vota in orice localitate, fara a avea viza de flotant?

De ce se voteaza pe liste. Cetatenii care in ziua alegerilor europarlamentare, duminica 26 mai, se afla in alta localitate decat cea in care au domiciliul vor vota la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Bucurestenii care au domiciliul intr-un sector nu pot vota insa in alt sector, regula votului la orice sectie de votare aplicandu-se doar atunci cand te afli in alta localitate, conform legislatiei in vigoare.

Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, in baza documentului de identitate valabil, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara.

De ce se voteaza pe liste

Europarlamentare 2019. Cetatenii care in ziua alegerilor se afla in localitatea (comuna, oras, municipiu) de domiciliu, isi vor exercita dreptul de vot la sectia la care sunt inscrisi in listele electorale permanente.

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, daca in ziua alegerilor se afla in Romania, isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare organizata in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.

Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, dar si cei aflati in ziua alegerilor in strainatate, pot sa isi exercite dreptul de vot, in baza unui act de identitate valabil, la orice sectie de vot organizata in strainatate, potrivit MAE. La fel ca la alegerile europarlamentare anterioare, Ministerul Afacerilor Externe a organizat pentru acest scrutin 190 sectii de votare in afara tarii.

Alegeri europarlamentare 2019 Diaspora.Te afli in strainatate pe 26 mai cand au loc alegerile europarlamentare 2019? Iata cu ce documente se poate vota!

Alegatorii voteaza la sectiile de votare la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, conform listelor electorale permanente.

Pentru alegatorii care se afla in strainatate in ziua votarii, Ministerul Afacerilor Externe organizeaza sectii de votare pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare, sectiile consulare si institutele culturale din strainatate.

Alegeri europarlamentare 2019 Diaspora. Documentele pe baza carora se poate vota in strainatate sunt:

pasaportul diplomatic

pasaportul diplomatic electronic

pasaportul de serviciu

pasaportul de serviciu electronic

pasaportul simplu

pasaportul simplu electronic

pasaportul simplu temporar

cartea de identitate

cartea de identitate provizorie

buletinul de identitate

ATENTIE! Nu se poate vota cu titlul de calatorie.

Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic si pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani aflati in strainatate sau de cetatenii romani domiciliati in strainatate.

De ce se voteaza pe liste