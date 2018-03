De ce se teme Vladimir Putin înaintea alegerilor de duminică din Rusia

După 18 ani de când se află la putere în Rusia, Vladimir Putin pare astăzi mai invincibil decât oricând: va câştiga din nou zdrobitor alegerile din 18 martie. Atunci ce rost mai are votul? Deşi dezaprobă democraţia ca fiind dezordonată şi periculoasă, el doreşte legitimitatea conferită de alegeri. În plus, "orice autocrat vrea să fie iubit", iar Putin "primeşte iubirea dorită" prin "sprijinul ridicat exprimat de mase în alegeri", explică analistul Andrei Kolesnikov de la Centrul Carnegie din Moscova, într-un articol publicat de Associated Press şi preluat de cotidianul Haaretz înaintea alegerilor prezidenţiale din 18 martie din Rusia, potrivit Agerpres.