De ce se teme Florian Coldea? O jurnalistă îl acuză pe fostul șef SRI că a șters un interviu

Jurnalista Emilia Şercan scrie pe pagina sa de Facebook că interviul dat de generalul în retragere Florian Coldea la Universitatea de Vest din Timişoara a fost şters de pe pagina de FB a acestei instituţii.

Jurnalista afirmă că acest lucru ar fi fost făcut din „dorinţa" generalului Coldea.

"Este absolut jenant cum un ditamai generalul își ascunde urmele. Și-a făcut dispărută teza de doctorat de la Biblioteca Națională, acum a făcut dispărut un anost interviu. Dacă în cazul tezei de doctorat e de înțeles de ce e încă dispărută și după trei ani și jumătate, în cazul interviului de la UVT - TV este chiar de neînțeles", a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Interpretarea jurnalistei este că, în ciuda întrebărilor anodine puse de un student, Florian Coldea a fost lipsit de coerență: era ca un școlar, care, după ce a uitat un vers, reia poezia de la capăt.

"Interviul pe care generalul (r) Florian Coldea l-a dat la televiziunea Universității de Vest din Timișoara a fost șters de pagina de Facebook UVT - TV. De ce? Pentru că așa a ordonat conducerea UVT. Din ce motiv? Pentru că asta a fost dorința lui Florian Coldea.

Am descoperit lucrul asta când am realizat că postarea mea din 23 decembrie în care share-uisem interviul a dispărut de pe pagina mea de Facebook. Cum eu nu am șters postarea, m-am apucat să fac câteva verificări și așa am văzut că interviul a fost șters de pe pagina de Facebook a UVT - TV. În momentul în care l-am share-uit, interviul avea cam 450 de vizualizări. În câteva ore, avea de zece ori mai multe.

De ce să-și fi dorit Florian Coldea să facă dispărut acel inofensiv interviu, realizat de un student, în care nu spunea nimic, în care nu era pus în nici cea mai mică dificultate? Nu e greu de bănuit - în postarea mea scriam că, de câteva ori, în ciuda întrebărilor anodine, Florian Coldea a fost lipsit de coerență. Era ca un școlar, care, după ce a uitat un vers, reia poezia de la capăt. Mai scriam că la ultima întrebare - de ce și-a dorit să lucreze în servicii -, Coldea își începe răspunsul cu "E o întrebare dificilă". Busted, cum ziceam.

În străinătate, cu precădere în America, mai toți șefii de servicii secrete dau interviuri în presa scrisă sau la TV și obișnuiesc să își scrie memoriile imediat după încheierea mandatelor. James Clapper, fost director al National Intelligence, James Comey, fost director FBI, George Tenet, fost director CIA, Mark Felt, adjunctul lui J. Edgar Hoover la FBI, și-au publicat memoriile imediat după plecarea din funcție, iar astea sunt doar câteva exemple.

Publicarea memoriilor e un mod prin care se poate contribui la mult invocata cultură de securitate, pentru că oricine poate avea acces la informații, evident nesecrete, despre rolul serviciilor. Prin publicarea memoriilor unor șefi de servicii oricine poate înțelege mecanismele de decizie într-un serviciu secret și relația cu clasa politică. La astfel de cărți de memorii ar avea acces oricine, nu doar niște studenți care fac cursuri de studii de securitate în toate universitățile civile importante din România, parazitate cu precădere de ofițeri activi sau în rezervă din SRI, aflați în cautarea legitimării academice.

Transparență s-ar chema decizia de a publica astfel de memorii de către un fost șef de serviciu de la noi. Însă cine să fie transparent și ce să ne spună? George Maior, care să ne povestească cum a luat decizia de a-l face pe analfabetul Gabriel Oprea profesor și conducător de doctorate la Academia SRI, iar pe prietenul Vasile Dâncu șeful Consiliului Școlii Doctorale a Academiei SRI? Sau cum a luat decizia înființării ASSN ca să aibă o sinecură pe viață de la statul român împărțită cu tovarășii Oprea, Dâncu & Co?

Iar Florian Coldea ce să ne zică? Cum chema ziariști la ordine? Cum mergea în vacanțe exotice cu Sebastian Ghiță? Cum zeci de interceptări făcute în dosare de corupție au ajuns la DNA după cinci, șapte, nouă ani? Cum SRI-ul organiza petreceri cu politicieni și magistrați la K2 și T14? Cum se întâlnea cu politicieni și magistrați în sufrageria lui Oprea?

Uite de aia în viziunea lor "cultura de securitate" va fi despre modul în care serviciile controlează statul, clasa politică și societate și despre cum vor să o facă în continuare, și nu va fi despre a înțelege opinia publică rolul unui serviciu secret, mai ales într-o țară în care există, încă, atât de multe traume colective despre Securitatea lui Ceaușescu", a scris Sercan pe pagina de Facebook.