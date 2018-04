De ce se ia lumină de Paşte. Ce trebuie să faci cu lumânarea de la Înviere

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Dar câţi ştiu cu adevărat de ce se ia lumină de Paşte? Acest eveniment miraculos se petrece în fiecare an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paştelui.