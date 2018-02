De ce salata verde ne face mult mai mult rău decât carnea? Avertisment teribil pentru populaţie

O descoperire făcută recent răstoarnă tot ceea ce am crezut până acum despre fructe și legume, considerate cele mai sănătoase alimente. Consumul lor dăunează mult mai mult mediului înconjurător față de carne, spre exemplu.

Cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon (CMU) au studiat ce impact au asupra mediului înconjurător diverse alimente, ținând cont de consumul de apă, emisiile de gaze sau costurile legate de energie. De asemenea, au fost examinat circuitul de producție, transportare, depozitare, perparare și vânzare a legumelor și fructelor.



Aceștia au ajuns la concluzia că salata este printre cele mai dăunătoare dintre toate alimentele, fiind de trei ori mai poluantă în privința emisiilor de gaze cu efecte de seră.



Asta în condițiile în care, în ultimii ani, numărul vegetarienilor s-a mărit, așadar și consumul de fructe și legume, în special salata verde.



”Sunt numeroase legume care au nevoie de mai multe resurse per calorie decât ne-am imagina. Vinetele, țelina și castraveții sunt personajele negative în acest studiu, comparativ cu porcul sau carnea de pui”, a declarat Paul Fischbeck, profesor la CMU în domeniul ştiinţelor sociale şi al deciziilor și coautor al acestui studiu, potrivit The Independent.



Soluția ar fi, susțin aceiași experți, reducerea numărului de calorii consumate, însă fără modificarea proporției dintre carne și alte tipuri de produse alimentare consumate, fapt ce ar putea reduce cu 9 la sută poluarea dată de emisiile de gaze, consumul de apă și cantitatea de energie necesare pentru ca alimentele să intre în circuitul de consum.



Așadar, alimentele pe care le consideram sănătoase, sunt, de fapt, extrem de poluante cu mediul înconjurător. Sunt benefice sănătății noastre pe de o parte, iar pe de alta ne îmbolnăvesc din cauza efectelor pe care poluarea le are asupra oganismului uman.