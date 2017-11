De ce s-a sinucis preotul din Dolj, tatăl a doi copii

Gest şocant al unui om al bisericii dintr-o comună doljeană. Preotul a lăsat un bilet de adio, în care le-a cerut scuze tuturor, inclusiv celor doi copii ai săi şi a ales să-şi pună capăt zilelor.

Deocamdată, circumstanţele morţii preotului nu sunt foarte clare, motiv pentru care poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă.

Unele rude spun că preotul era în pragul divorţului, iar soţia l-ar fi anunţat că vrea să îl părăsească, dar mama lui susţine că nu divorţul l-a împins spre sinucidere. Reprezentanţii Mitropoliei Olteniei spun că preotul slujea la biserica din Ostroveni de 14 ani, s-a comportat normal, avea duhovnic şi nu a dat semne că ar fi avut nevoie de ajutor.

Fiindcă şi-a pus capăt zilelor, gest condamnat de biserică, va fi înmormântat fără slujbă şi fără rânduieli creştine, potrivit TVR.ro.

Preotul de 40 de ani din satul Grindeni, comuna doljeană Ostroveni, a fost găsit spânzurat sâmbătă dimineață, în gospodăria sa din localitate.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj, preotul Silviu Neagu a fost găsit de un bărbat din comună, care a sunat la 112. „Persoana în cauză a fost găsită spânzurată în curtea locuinţei, sâmbătă dimineaţă. La ora 7.35, un cetățean a sunat la 112, ulterior fiind constatat decesul. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului din Bechet şi a fost deschis dosar penal în baza articolul 192 Cod Penal. Nu au fost observate alte leziuni pe corpul bărbatului, așa că nu sunt suspiciuni cu privire la decesul acestuia", au precizat polițiștii doljeni, potrivit GDS.ro.

Şi-a hotărât singur soarta. Avea probleme cu soţia şi acestea l-au afectat. Înainte să recurgă la acest gest necugetat a lăsat un bilet de adio de şase pagini, iar acolo a scris totul. Şi-a cerut iertare de la copii, părinţi, prieteni, dar mai ales de la Dumnezeu", a explicat una din rudele preotului Neagu.

Întrebați despre această situație, reprezentanții Mitropoliei Olteniei au precizat pentru GdS că nu își pot explica gestul preotului Neagu. „Este un fapt regretabil, fără precedent. Nu ne așteptam la un astfel de gest, fără explicație din punct de vedere pastoral. Nu puteam decât să ne exprimăm regretul și să îl rugăm pe Dumnezeu să aibă grijă de familia lui. Dumnezeu să-l odihnească", a precizat Ioniță Apostolache, purtătorul de cuvând al Mitropoliei Olteniei. Preotul Silviu Neagu a lăsat în urma sa doi copii, un băiat și o fată.

Pe pagina de Facebook a lui Neagu, zeci de prieteni au transmis condolențe familiei și s-au rugat ca Dumnezeu să-l ierte pentru gestul său":

"Greu de acceptat o asemenea veste! A fost un om bun, suflet mare...raspandea veselie, blandete...nu as fi crezut vreodata ca ar putea sa isi ia viata indiferent de motive! Mereu spunea ca in viata trebuie sa fii puternic si ca Dumnezeu are grija de tot si de toate.

Sper ca , tot Dumnezeu, sa ii ierte pacatul de a-si lua viata si sa il tina aproape !

Pacat! Drum lin si odihna vesnica!", se spune într-un mesaj pe Facebook.