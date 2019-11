De ce nu vrea Iohannis dezbatere cu Dăncilă: ”A fost părtașă la mârlăniile PSD”

Președintele Iohannis a răspuns, în sfârșit, de ce a tot refuzat să accepte o confruntare directă cu candidatul PSD, fostul premier Viorica Dăncilă. Acesta consideră că a sprijinit și a fost parte activă a mârlăniilor PSD.

”Doamna Vasilica Viorica Dancila, fost premier, dat jos prin motiune de cenzura, a fost parte activa a tuturor marlaniilor pesediste, a fost foarte activa cand a fost vorba sa faca zid cu guvernul impotriva unor persoane cu probleme penale pentru ca asta a fost usor de vazut, a fost o persoana foarte activa in a guverna impotriva romanilor.

E reprezentanta unui partid anti democratic, care a guvernat impotriva romanilor si acum, in campanie, mimeaza candidatul democrat si e astepta sa fie tratata cu mare respect de toata lumea. Nu accept o dezbatere cu o astfel de persoana care reprezinta tot ce e mai rau in politica din Romania. Nu pot sa legitimez comportamentul mizerail al PSD acceptand o dezbatere cu candidata sa. Imi doresc o Romanie fara PSD in functii de conducere.

Eu lupa pentru o Romanie normala. In conceptul meu, nu e loc pentru o dezbatere cu un astfel de candidat. Inteleg perfect dorinta de a avea o dezbatere cu candidatii din turul 2. Voi organiza eu o dezbatere asezata, saptamana viitoare, marti seara, la care vor fi invitati sa dezbata, cu mine, mandatul pe care l-am incheiat, voi invita politologi, formatori de opinie, jurnalisti. Va fi o discutie deschisa, asezata, pe placul romanilor", a mai spus Iohannis.