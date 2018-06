De ce NU trebuie să acoperi căruciorul bebeluşului. Un simplu voal îi pune viaţa în pericol

In timpul verii, mai ales in perioada caniculei, toata lumea stie sa nu isi lase copilul in masina in soare, nici macar pentru 2 minute. Insa aceasta nu e singura greseala de acest tip! Uite cum foarte multi parinti risca sanatatea copiilor lor cand ies cu caruciorul la plimbare, fara ca macar sa stie.

Acoperirea caruciorului, fie si cu un voal subtire, poate genera un efect de sera foarte periculos, au stabilit cativa cercetatori suedezi.



Acest simplu gest, acoperirea caruciorului in care plimbi copilul, poate creste temperatura din carucior la temperaturi foarte periculoase.



Iata care sunt temperaturile rezultate in urma unui experiment facut de o publicatie suedeza:



Fara sa acoperi caruciorul copilului: temperatura din caruciorul lasat afara, in caldura: 22 grade C.



Caruciorul acoperit cu un voal subtire: in 30 de minute, temperatura a ajuns la 34 grade C. Dupa o ora, temperatura a crescut pana la 37 de grade.



Sursa