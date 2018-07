De ce nu s-a dus Dragnea la recepţia de Ziua Americii: "A fost o formă de..."

De ce nu s-a dus Dragnea la recepţia de Ziua Americii: "A fost o forma de..."

Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Viorica Dancila, trei oameni cu cele mai inalte functii in statul roman dupa presedintele Klaus Iohannis, au decis sa refuze, vineri, invitatia de a participa la receptia organizata de ambasada SUA din Bucuresti de Ziua Americii.

Presa a speculat ca presedintele Camerei Deputatilor, presedintele Senatului si premierul si-ar fi exprimat astfel dezacordul fata de apelul trimis, joi, de ambasada SUA in numele a 12 state occidentale referitor la modalitatea de modificare a Codurilor Penale, noteaza ziare.com.



Intrebat, marti, de ce liderii Coalitiei nu au participat la receptia americanilor, Liviu Dragnea a raspuns: "Pur si simplu, nu am participat. Au fost si alte amabsade la care nu am fost."



Jurnalistii au insistat cu intrebarea "A fost o forma de raspuns la scrisoarea celor 12 ambasade?". Iar Dragnea a replicat: "Cred ca a fost o forma de raspuns la ploaie."