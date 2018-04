De ce nu mai revine Gabriela Cristea la Kanal D?

Gabriela Cristea şi Tavi Cloandă

Gabriela Cristea a intrat în concediu maternal toamna trecută și ar fi trebuit să revină la cârma emisiunii Te vreau lângă mine, prezentată acum de Bianca Drăgușanu.

Deși inițial a negat că va părăsit postul Kanal D, Gabriela Cristea a venit acum cu anunțul complet: va prezenta o nouă emisiune la Antena Stars.

"Mă simt pregatită 100% să revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase și constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt. Am suportul soțului meu, ceea ce este foarte important pentru mine în acest moment. Așadar, am multă energie și toate avantajele pentru a face performanță cu noua emisiune, nimic nu mă oprește.”, scrie paginademedia.ro.