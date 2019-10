De ce nu a putut avea copii Mihai Constantinescu

Mihai Constantinescu a murit ieri, 29 octombrie, la Spitalul Floreasca, acolo unde a stat internat în ultimele aproape șase luni.

Medicii au făcut ”tot posibilul și imposibilul” să-l salveze.

Într-un interviu mai vechi, el povestea că a avut șansa asta la vârsta de 30 de ani, când iubita lui de la acea vreme, care era în clasa a XII-a, a rămas însărcinată, însă nu a dorit să păstreze copilul. Iar asta l-a afectat extrordinar de mult.

Regretata lui soră a povestit chiar detalii despre acest subiect delicat. „Eu nu am putut face copii, iar Mihai trebuie sa raspunda, in functie de cucoanele cu care a fost. Mihai s-a casatorit cu gandul sa aiba o fetita, dar ea nu a vrut sa-si strice silueta. Apoi a mai avut prietene, ele si-au dorit copii cu el, dar le era teama ca el nu vrea si nu l-au intrebat. Imi pare foarte rau, am venit singuri, plecam singuri, se alege praful de tot”, declara Ileana, sora mai mare a cântărețului, scrie click.ro.