De ce Kate Middleton NU poartă niciodată unghii ROŞII

Ducesa de Cambridge este o sursa de inspiratie in materie de stil si frumusete pentru toata lumea!

Kate Middleton este cunoscuta pentru look-ul ei icnonic. Rareori isi schimba culorile in machiaj sau isi modifica lungimea parului.



Chiar daca uneori, atat Kate, cat si restul familiei regale mai incalca regulile, exista cateva de la care nu se vor putea abate prea curand. Potrivit andreearaicu.ro, nu o vom vedea niciodata pe Kate Middleton cu un lac rosu pe unghii sau orice alta culoare tare si exista un motiv bun pentru asta!



Majoritatea fotografiilor cu Kate sunt facute la evenimente regale, iar acolo doar unghiile cu aspect natural sunt permise. Deci, prin alegerile sale de nude, french sau roz pal, Ducesa nu face altceva decat sa respecte regulile. Chiar si in ziua nuntii, Kate a purtat oja nude. Nu poarta rosu nu pentru ca nu ar vrea, ci pentru ca nu are voie! Codul de conduita vestimentara si de look nu este optional, ci obligatoriu pentru fetele Casei Regale.