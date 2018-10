De ce justiţia din România menţine mandatul de arestare pentru Elan Schwartzenberg, fugit din ţară

Pericolul concret pentru ordinea publica, in cazul lui Elan Schwartzenberg, judecat pentru complicitate la dare de mita, nu a disparut inca, acesta aflandu-se, in prezent, pe teritoriul unui alt stat decat Romania, unde se desfasoara o procedura penala impotriva sa. Aceasta este concluzia Curtii de Apel Bucuresti, care a decis mentinerea mandatului european de arestare emis pe numele acestuia si cererea autoritatilor din Romania de dare in urmarire internationala.

Decizia a fost luata in luna august, dupa ce Tribunalul Bucuresti revocase initial mandatul de arestare emis in lipsa.



Elan Schwartzenberg este judecat pentru ca ar fi intermediat o mita de 175.000 de euro data de afaceristul israelian Avraham Morgenstern fostului primar al orasului Constanta, Radu Mazare. Decizia Tribunalului Bucuresti, de revocare initiala a mandatului de arestare, a venit in contextul in care Inalta Curte i-a achitat, in faza de fond a procesului, pe Morgenstern si Mazare.



Aceasta sentinta penala "nici nu este definitiva si nici nu este motivata", explica Curtea de Apel Bucuresti.



Fuga de judecata



Magistratii au aratat ca Elan Schwartzenberg continua sa evite organele judiciare romane, fiind dat in urmarire internationala, si se sustrage de la procesul de la Bucuresti, scrie ziare.com.



"Periculozitatea sa, asadar, rezulta nu numai din activitatea infractionala retinuta in sarcina sa, prin suma mare de bani pe care a intermediat-o prin transferare, raportat la nivelul de trai al unui cetatean roman obisnuit, dar si din imprejurarea ca nu intelege sa se afle la dispozitia organelor judiciare romane si sa execute masurile dispuse de acestea. Mai apreciaza ca, in continuare, masura preventiva este proportionala cu gravitatea acuzatiei si este necesara pentru o buna desfasurare a procesului penal", a mai motivat Curtea de Apel Bucuresti.