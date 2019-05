De ce îi e frică lui Elan Schwartzenberg

Dezvăluiri inedite în ziuanews.ro!

Zilele trecute a aparut in presa o stire conform careia fostul patron al Realitatea TV, Elan Schwartzenberg, il va da in judecata pe actualul proprietar, Cozmin Gusa, cerandu-i daune de 100.000 de euro pentru ca se simte calomniat prin cateva acuzatii. Mai intai si-ntai, pentru ca a fost facut fugar, desi este dat in urmarire internationala, apoi pentru ca e acuzat c-a bagat postul Realitatea TV in insolventa, cu toate ca insolventa a intervenit pe perioada cat Schwartzenberg a fost proprietar si, foarte important, pentru ca Gusa a povestit intr-o interventie pe postul TV ca a existat o tripleta de interese ilicite formata din Dragnea, Mazare si Schwartzenberg.

Pai, ce ar fi de spus?, e de notorietate ca Elan Schwartzenberg era amic cu Mazare si au facut afaceri. Nu numai in Constanta, dar si in Madagascar si Brazilia. La afacerile din Brazilia a achiesat si Dragnea, conform dezvaluirilor din Rise Project. Mai mult, la dezvoltarea firmei Tel Drum, in spatele careia procurorii zic ca se afla acelasi Liviu Dragnea (dar si documente din celebra valiza de la Rise Project), au contribuit din plin Mazare si Schwartzenberg. In ecuatie mai apare si un cetatean israelian, Avi Morgenstern, apropiat de al lui Elan, care acum e "refugiat" in Israel, profitand de o lege care ii acorda protectie importiva extradarii. Cam ce-a povestit Cozmin Gusa la Realitatea TV e un soi de Secretul lui Polichinelle, s-a tot scris in presa sub toate formele. De altfel, consultantul politic a folosit aceste date ca anexe stiute intr-o analiza legata de extradarea lui Radu Mazare din Madagascar, cu bataie la relatia acestuia cu Liviu Dragnea, care a preferat sa-si sacrifice "prietenul" intr-un moment defavorabil (de altfel au si urmat condamnarea si incarcerarea liderului PSD).

