De ce este sănătos să bei apă rece pe stomacul gol

Știi că hidratarea este cheia unei sănătăți de otel. Corpul uman este compus din peste 60% apă, iar fluidele sunt eliminate în fiecare secundă prin transpirație, respirație și urinare. De aceea este indicat să consumi cel puțin 8 pahare de apă pe zi. Dar știai că primul lucru pe care ar trebui să-l faci când te trezești este să bei apă?

Iata de ce este sanatos sa bei apa pe stomacul gol

– se curata colonul si nutrientii se absorb mai usor.

– se stimuleaza productia de celule noi in sange si in muschi.

– apa rece accelereaza metabolismul si stimuleaza pierderea in greutate.

– apa ajuta la eliminarea toxinelor si pielea arata mai sanatoasa.

– se echilibreaza sistemul limfatic.

Ce ai de facut?



– imediat ce te trezesti, spala-te pe dinti si bea patru pahare de apa (160 ml fiecare).

– curata-ti apoi gura si nu manca timp de 45 de minute dupa ce ai baut apa.

– dupa ce au trecut cele 45 de minute, mananca normal.

– dupa fiecare masa, nu se bea apa si nu se mananca altceva timp de doua ore.

– persoanele batrane si bolnavii ar trebui sa inceapa gradat sa bea apa, pana ajung la cele 4 pahare zilnice, inainte de a manca.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.