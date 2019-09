De ce este considerată ziua de vineri 13 cu ghinion?

Superstiția ce planează asupra zilei de vineri, 13, este reprezentată, de fapt, de o combinaţie a două frici distincte: teama inexplicabilă de zilele de vineri și frica de numărul 13, care este numită şi triskaidekaphobia. Cu toate că vineri 13 este asociată cu ziua nenorocirilor, oamenii renunţând la cele mai importante planuri pentru a nu fi loviţi de ghinion, cercetărorii spun că teama nu este îndreptăţită.

Se pare că această superstiţie are la bază mai multe evenimente din mitologie şi istorie: alungarea din Rai a lui Adam şi a Evei, pornirea potopului lui Noe şi crucificarea lui Hristos, toate au avut loc în zile de vineri. Mai mult, sfârşitul cavalerilor templieri a venit într-o zi de vineri 13. Cu toate acestea specialiştii spun că oamenii nu au făcut legătura între vineri şi ziua de 13 decât la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul celui de-al XX-lea, potrivit descopera.ro.

În secolul al XVII-lea se credea că nu este bine ca la masă să fie aşezate 13 persoane, dar abia trei veacuri mai târziu oamenii încep să facă legătura între ziua de vineri şi numărul 13.

La fel ca teama de numărul 13, se pare că şi cea legată de ziua de vineri porneşte tot de la scrierile din Noul Testament. În anul 1852, în publicaţia periodică Notes and Queries se scria „Vinerea este considerată o zi care aduce ghinion, fiind ziua Crucificării, şi la fel de nenorocos este şi numărul 13, care este asociat cu Cina cea de Taină”.

La începutul anului 1887, sub conducerea lui David McAdam, judecător la curtea orăşenească, Thirteen Club (Clubul Treisprezece) îşi propune să „refacă reputaţia” zilei de vineri. Membrii clubului erau convinşi că ziua de vineri a început să fie percepută ca aducătoare de ghinion din cauza execuţiilor care se ţineau doar în această zi. Prin urmare, aceşti au decis să îşi folosească influenţa pe care o aveau în justiţie pentru a-i convinge pe judecători să stabilească execuţii în oricare altă zi a săptămânii. De asemenea, judecătorii care îmbrăţişau propunerea erau invitaţii de onoare ai cinelor organizate de Thirteen Club.

Strădaniile celor din cadrul Thirteen Club pentru a înlătura superstiţia legată de ziua de vineri au mers chiar mai departe. Aceştia au propus ca sâmbăta, programul de lucru să fie mai scurt, motivând că astfel oamenii din clasa mijlocie vor putea să se pregătească mai bine pentru slujba religioasă de duminică. În mai 1887, în statul New York, a fost promulgată o lege prin care sâmbata era declarată zi cu program de lucru scurt. Totuşi, prevederea se aplica doar bancherilor şi funcţionarilor publici. În lunile ce au urmat, membrii Thirteen Club au continuat să facă lobby pentru ca şi muncitorii să se poată bucura de după-amiaza de sâmbăta, la fel ca restul lumii.

Cu toate acestea, obţinerea unei sâmbete pe jumătate liberă nu reprezenta, de fapt, ţelul celor de la Thirteen Club. Ei doreau ca sâmbata să devină, oficial, o zi în care nu se munceşte pentru ca vinerea să fie ultima zi de muncă din săptămână. În acest fel, oamenii s-ar fi bucurat de venirea zilei de vineri şi ar fi uitat superstiţia atribuită acestei zile.

Se pare că teama de această zi nu este îndreptăţită. Un grup de cercetători olandezi a ajuns la concluzia într-o zi de vineri 13 se petrec mai puţine accidente, infracţiuni, incendii etc., decât în oricare altă zi de vineri. Explicaţia ar putea fi legată de faptul că oamenii sunt mult mai atenţi în această zi decât în oricare altă dată a anului. Potrivit unui studiu realizat în anul 2002 şi publicat de American Journal of Psychiatry, ziua de vineri 13 este mai periculoasă pentru femei decât pentru bărbaţi, deoarece acestea au tendinţa să fie mai agitate în acea zi, scrie The Mirror.

Superstiții pentru ziua de vineri 13:

– Dacă o femeie îşi serbează ziua într-o zi de vineri 13, în mai puţin de un an se va căsători şi va avea un copil.

– Este de rău augur să te căsătoreşti într-o zi de vineri 13.

– Dacă un cortegiu funerar taie calea unui om într-o zi de vineri 13, atunci persoana în cauză va fi condamnată la moarte.

– Cine iese din casă în noaptea de vineri 13 va avea convulsii.

– Dacă 13 persoane stau la o masă pe data de vineri 13, una dintre ele se va îmbolnăvi grav.

– Nu purta negru în ziua de vineri 13, sau în scurt timp vei purta doliu.

– Nu te tunde în ziua de vineri 13, sau cineva din familia ta va muri.

– Nu te muta în casă nouă într-o zi de vineri 13, vei avea ghinion.