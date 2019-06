De ce e un folosit un ceas banal, mutat cu mâna, să măsoare timpul până la apocalipsă

Ai auzit vreodată despre „Doomsday Clock" sau Ceasul Apocalipsei? Ei bine, acesta măsoară cât de repede se aproprie omenirea de sfârșitul lumii. Însă, ceea ce este și mai înspăimântător este că acesta s-a mai apropiat cu încă 30 de secunde de miezul nopții.

Ca să înțelegi mai bine miezul nopții reprezintă, de fapt, anihilarea lumii. Probabil te întrebi cât de reală este informația dată de ceas și pe ce se bazează. Ei bine, în mod suprinzător, Ceasul Apocalipsei nu se bazează pe nicio teorie științifică precisă, dar nici nu este un obiect abstract.

Ceasul Apocalipsei este administrat de Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) și are rolul de a reflecta inconștiența omenirii. Cu alte cuvinte, este răspunsul la eșecul eforturilor globale de a reduce dependența de armele nucleare, dar și creșterea numărului de amenințări legate de folosirea armelor atomice.

Mai sunt doar două minute până la „miezul nopții"

„Limbile Ceasului Apocalipsei sunt poziționate acum la două minute distanță de pieire. Chiar dacă Ceasul nu este cel mai în măsură obiect care să-ți spună că nu mai ai mult de trăit, din cauza armelor nucleare și al unui posibil război nuclear care așteaptă „ca pe ace", poziționarea limbilor este un motiv de îngrijorare", au declarat cercetătorii de la Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).

După cum am spus mai sus, „miezul nopții" este de fapt o metaforă. Așadar, nimeni nu poate spune cu exactitate că mai avem doar 120 de secunde până la Apocalipsă.

Așadar, ceasul a fost creat doar pentru a ne face să conștientizăm mai bine catastrofele globale care s-ar putea produce și să ne facă să luăm măsuri pentru a le opri. De aceea, limbile ceasului se mișcă doar atunci când deciziile și activitățile noastre ne pot duce cu un pas mai aproape de Apocalipsă.

Însă, spre deosebire de un ceas clasic, cel administrat de BAS nu își mișcă singur limbile, acestea sunt mutate înainte sau înapoi, de către oameni de știință și experții care evaluează progresul științific, dar și riscurile care planează asupra umanității. Totul depinde de stadiul în care se află omenirea în comparație cu anii precedenți.

