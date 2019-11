De ce e bine să beți apă în timpul mesei! Tot ce știai până acum e fals

Mihaela Bilic este una dintre cele mai cunoscute nutriționsite de la noi.

Ea ține des legătura cu fanii ei și de data aceasta a decis să explice un mit fals în care foarte mulți cred. Acela cum că nu e bine să bei apă în timpul mesei. Iată de ce este de fapt recomandat să faci asta, mai ales dacă vrei să slăbești.

"Apa bauta in timpul mesei dilueaza sucurile digestive- un mit absurd si fals! Nu stiu cum anumite idei si explicatii au ajuns sa fie inradacinate adanc si definitiv in constiinta oamenilor fara ca ele sa fie demonstrate sau argumentate. Sunt luate de bune si spuse din gura in gura pana devin un adevar universal. Si daca te intrebi cine a zis toata lumea ridica din umeri si spune "asa am auzit".

Din aceasta categorie de mituri absurde face parte si avertizarea conform careia a bea apa in timpul mesei e o greseala, impiedica digestia corecta pentru ca dilueaza sucurile digestive. Nimic mai neadevarat, sucurile digestive sunt secretate in functie de tipul de alimente consumate, de cate grasimi, proteine sau glucide sunt prezente in intestin si care trebuie descompuse pentru a fi absorbite in sange. Apa nu are legatura cu sucurile digestive si daca bei apa in timpul mesei nu faci decat sa umpli mai tare stomacul, sa te saturi mai repede. Cantitatea de apa din alimente sau din stomac nu influenteaza concentratia sucurilor digestive. Sa luam de exemplu painea, fie ca e proaspata, prajita sau facuta pesmet ea va necesita aceleasi enzime pentru digestie. Asa ca pentru organism nu face diferenta daca mancam paine proaspata sau paine prajita peste care bem apa. E ca si cum ai spune ca friptura cu orez se digera corect insa e o problema sa mancam ciorba de perisoare, unde carnea si orezul sunt puse in multa apa. Sau luati exemplu fructelor: daca mancam prune uscate si bem un pahar de apa ar insemna ca organismul sa nu le mai poata digera? Deci el nu stie sa functioneze decat daca pruna e proaspata?

Argumentele sunt stupide, pe masura absurdului din enunt! Nu exista sucuri digestive mai concentrate sau mai diluate, ele stiu sa actioneze indiferent de cantitatea de lichid din tubul digestiv. Indiferent daca am mancat un biscuit sau un iaurt corpul nostru va secreta automat substantele necesare digestiei. Apa e singurul element care nu trebuie digerat deci secretia de sucuri digestive nu depinde de apa. Si culmea, cu cat un stomac e mai plin de apa cu atat ramane mai putin loc pentru produse bogate in grasimi, zahar si calorii:) Asa ca daca tineti la silueta voastra beti apa in timpul mesei, veti manca mai putin si va veti satura mai repede" a scris Mihaela Bilic pe Facebook.